Finał Plusligi w Polsacie Sport hitem sportowego tygodnia

Łukasz Szewczyk

• Drugi mecz finałowy Plusligi siatkarzy, który Polsat Sport transmitował w niedzielę 18 kwietnia był najchętniej oglądaną transmisją sportową minionego tygodnia.

Do finału Plusligi siatkarzy w tym roku awansowały Jastrzębski Węgiel oraz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. I to właśnie ten drugi zespół był faworytem rywalizacji, ponieważ w ostatnich latach regularnie walczył o Mistrzostwo Polski, a niedawno awansował też do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów.Już pierwszy mecz obydwu drużyn (14.04) cieszył się dużym zainteresowaniem widzów, ale to niedzielna (18.04) odsłona rywalizacji okazała się prawdziwym telewizyjnym hitem, który w Polsacie Sport śledziły średnio 292 tys. widzów. Jak podaje nadawca, to najlepszy wynik nie tylko tego dnia, ale także całego minionego tygodnia we wszystkich kanałach sportowych dostępnych w Polsce. Mecz zespołów z Jastrzębia-Zdroju i Kędzierzyna-Koźla zostawił w pokonanym polu miedzy innymi sobotnią transmisję piłkarskiej Ekstraklasy dostępną w naziemnej telewizji cyfrowej czy niedzielny wyścig Formuły 1.Wyłonienie siatkarskiego Mistrza Polski nie kończy klubowego sezonu siatkarskiego. Na krajowych parkietach trwa jeszcze walka o brązowy medal Plusligi, a decydujący mecz PGE Skry Bełchatów z Vervą Warszawa Orlen Paliwa odbędzie się w środę 21 kwietnia. Z kolei w Orlen Lidze siatkarek otwarta pozostaje zarówno sprawa mistrzostwa, jak i najniższego stopnia podium. Decydujące mecze o brąz ekip ŁKS Commercecon Łódź i E. Leclerc Moya Radomka Radom oraz o złoto pomiędzy Grupą Azoty Chemikiem Police i Developresem SkyRes Rzeszów zaplanowane są na wtorek 20 kwietnia na godziny 17:30 i 20:30 w Polsacie Sport.Także dla zespołu z Kędzierzyna-Koźla sezon jeszcze trwa, ponieważ 1 maja Grupa Azoty ZAKSA wystąpi w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Tego samego dnia w Lidze Mistrzyń o triumf walczyć będzie włoskie A. Carraro Imoco Conegliano, którego gwiazdą jest Polka Joanna Wołosz. Transmisje z finałów Champions League przeprowadzi Polsat Sport, który do Włoch wysyła kilkunastoosobowy zespół dziennikarzy, reporterów i komentatorów.W maju rusza też siatkarski sezon reprezentacyjny. Na początku fanów czekają mecze towarzyskie, a następnie zacięta rywalizacja o punktu w Lidze Narodów.