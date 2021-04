Piłkarski tydzień z Eleven Sports. Piętnaście meczów ligowych na żywo

Łukasz Szewczyk

Od wtorku do czwartku (20-22 kwietnia 2021 roku) w Eleven Sportsbędzie można obejrzeć na żywo łącznie kilkanaście meczów czołowych lig europejskich.

We włoskiej Serie A TIM trwa zacięta walka o prawo gry w europejskich pucharach, w której biorą udział m.in. SSC Napoli i S.S. Lazio. Sąsiedzi z ligowej tabeli zmierzą się w hicie 32. kolejki. Obie drużyny w ubiegły weekend pokazały się z bardzo dobrej strony: zespół z Rzymu wbił aż pięć goli Benevento Calcio, a neapolitańczycy przerwali zwycięską serię Interu Mediolan. Czy Piotr Zieliński pomoże im wywalczyć cenne punkty w kolejnym starciu z silnym rywalem?Bardzo emocjonująco przebiega także rywalizacja o mistrzostwo Hiszpanii - lider, Atlético Madryt, ma tylko trzy punkty przewagi nad drugim w stawce Realem Madryt. W najbliższej kolejce obie stołeczne drużyny zmierzą się z ligowymi beniaminkami, ale tylko pozornie czekają ich łatwe mecze. W rundzie jesiennej Atléti zaledwie zremisowali z SD Hueską, a Królewscy sensacyjnie przegrali z Cádiz CF, więc wyniki spotkań rewanżowych są bardzo trudne do przewidzenia.Przed podobnym zadaniem w spotkaniu z 1. FC Union Berlin stanie Borussia Dortmund, która w grudniu niespodziewanie uległa berlińczykom 1:2. Drużyna polskiego obrońcy Łukasza Piszczka walczy o awans do Ligi Mistrzów UEFA, dlatego w rewanżu bardzo potrzebuje wygranej. Jej kibice liczą przede wszystkim na skuteczność Erlinga Haalanda, najbardziej utalentowanego napastnika w Europie. Norweg w poprzedniej kolejce strzelił dwa gole w meczu z Werderem Brema. Czy w środę zapewni swojej drużynie ważne zwycięstwo?Plan transmisji:Wtorek (20 kwietnia):• godz. 18.25: Bundesliga:(Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• godz. 20.25: Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 20.25: Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Mateusz Majak• godz. 20.40: Serie A TM:(Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip KapicaŚroda (21 kwietnia):• godz. 18.25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 18.25: 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• godz. 19.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)• godz. 20.25: Bundesliga,(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• godz. 20.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 20.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• godz. 21.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin GazdaCzwartek (22 kwietnia)• godz. 18.25":Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 18.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• godz. 20.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 20.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Michał Świerżyński