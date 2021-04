Dorota Wellman w TVN Style pokaże wartościowe kobiety nieznane. "Celebrytki nie inspirują nikogo do niczego"

Łukasz Szewczyk

• Dorota Wellman w nowym autorskim programie dla TVN Style pokaże niezwykłe kobiety, które inspirują, motywują oraz wspierają do działania i wprowadzania pozytywnych zmian w swoim życiu

• Dziennikarka podkreśla, że nie chciała tworzyć kolejnego programu telewizyjnego, w którym główną rolę będą grały celebrytki znane tylko z bywania na ściankach lub aktywności w social mediach.

Dorota Wellman chce zaprezentować widzom sylwetki niezwykłych Polek - kobiet, które mają odwagę zmieniać świat. Nie tylko ten wielki, ale również swój własny. Pomagają innym, inspirują swoją postawą i codziennie dodają skrzydeł ludziom, którzy je otaczają. Ich życie napisało różne scenariusze, mimo to często łamią schematy i wybierają drogę, którą mało kto odważyłby się pójść. Czasem z dnia na dzień podejmują śmiałe decyzje o podążaniu za własną pasją, poświęcają się twórczej pracy, odkrywają fakty, które mogą być kluczowe dla przyszłych pokoleń, i przyczyniają się do rewolucyjnych wynalazków.- mówi agencji Newseria Lifestyle Dorota Wellman.Dziennikarka podkreśla, że w ramach projektu #byckobietaontour odwiedziła kobiety w różnych zakątkach Polski. Z jej obserwacji wynika, że panie mieszkające w mniejszych miejscowościach często nie mają odwagi i motywacji, by zmienić coś w swoim życiu. Potrzebują więc zachęty do działania i rozmowy, które umocnią je w jakimś postanowieniu. Dziennikarka zauważa, że kobiety nadal chętnie się ze sobą spotykają, uczą od siebie i wymieniają doświadczeniami.- mówi.Dorota Wellman zauważa też, że w kobietach drzemie ogromna siła. Coraz częściej mają ambicje, by osiągnąć w życiu sukces, i jeśli znajdą odpowiednią przestrzeń do rozwoju, wykazują się dużą pomysłowością i determinacją. Z powodzeniem realizują swoje plany i spełniają się zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, dorównując mężczyznom, a nawet przewyższając ich swoimi kompetencjami.- mówi Dorota Wellman.Każda zaprezentowana w programie historia ma pokazać innym kobietom, że warto walczyć o siebie, o swoje marzenia i dążyć do samorealizacji. Cały czas trzeba też iść do przodu, ale tylko w zgodzie z samą sobą.Pierwszy odcinek programu "Inspirujące kobiety" będzie można obejrzeć 26 kwietnia o godz. 22:25 na antenie stacji TVN Style.