Gala rozdania Oscarów na żywo w Canal+. Studio poprowadzą Korwin-Piotrowska i Hrapkowicz

• Canal+ po raz kolejny wyemituje relację z rozdania Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

• Transmisja z 93. Gali Oscarowej w nocy z 25 na 26 kwietnia 2021 roku na kanale Canal+ Premium oraz Canal+ Online

Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej to najważniejsze branżowe wyróżnienia, których zdobywcy na zawsze zapiszą się na kartach historii kina. Oscarową galę co roku śledzą miliony fanów na całym świecie. Polscy widzowie, po raz kolejny, będą mogli stać się częścią tego niezwykłego wydarzenia, oglądając transmisję na żywo na antenie Canal+ Premium, w nocy z 25 na 26 kwietnia. Oscarowe studio wystartuje o godz. 2:00, a jego gospodarze - dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska i krytyk filmowy, Błażej Hrapkowicz - będą na bieżąco komentować tę filmową noc. Następnie (27 kwietnia o 17:30), skrót gali dostępny będzie w serwisie canalplus.com.Gala Oscarowa będzie transmitowana z budynku stacji kolejowej Union Station w Los Angeles i z Dolby Theater znajdującego się w Hollywood & Highland Center, oraz z międzynarodowych lokalizacji na całym świecie, poprzez łącza satelitarne.- mówi Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych Canal+.Podczas tegorocznego święta kina, Amerykańska Akademia Filmowa przyzna nagrody w 23 różnych kategoriach. Wśród nominowanych 93. edycji Oscarów nie zabrakło polskich akcentów - Dariusz Wolski walczy o statuetkę za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata" Paula Greengrassa. Szansę na zwycięstwo ma również bośniacko-polska koprodukcja "Quo vadis, Aida?", nominowana w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy".W oczekiwaniu na Oscarową noc, od teraz na canalplus.com widzowie obejrzeć mogą film "Sound of Metal", który zdobył nominację w aż 6 kategoriach i ma szansę m.in. na Oscara za "Najlepszy film". W kwietniu, w bibliotece serwisu znajdą się również: "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" (Oscar® w kategorii "Najlepsza aktorka drugoplanowa" dla Allison Janney), "Judy" (statuetka dla "Najlepszej aktorki pierwszoplanowej" dla Renée Zellweger), "Gorący temat" (nagrodzony za "Najlepszą charakteryzację") oraz zdobywca trzech statuetek "1917" ("Najlepsze zdjęcia" - Roger Deakins, "Najlepsze efekty specjalne", "Najlepszy montaż dźwięku").Wportfolio canalplus.com, fani kina znajdą także polskie filmy, stworzone we współpracy z CANAL+ Polska, które zostały docenione przez Amerykańską Akademię Filmową: nagrodzona Oscarem "Ida" oraz nominowane w ubiegłych latach - "Zimna Wojna" i "Boże Ciało".