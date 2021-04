Nowy kanał DIZI od maja z reklamami

Łukasz Szewczyk

• Kanał DIZI emitujący tureckie seriale trafił do oferty Biura Reklamy TVP.

• Telewizja Polska odpowiada za sprzedaż czasu reklamowego, sponsoringu i akcji niestandardowych w kanale DIZI na rynku polskim.

• Reklamy w DIZI pojawią się od 1 maja 2021 roku

DIZI to propozycja skierowana do coraz szerszego grona miłośników tureckich seriali w Polsce. Kanał oferuje widzom zarówno produkcje obyczajowe, romantyczne, jak i kryminały. Nazwa kanału pochodzi od tureckiego słowa "Dizi" oznaczającego bardzo popularny w Turcji gatunek wysokobudżetowych seriali, których akcja najczęściej dzieje się w Stambule lub regionie Anatolii. Seriale tego gatunku opowiadają chwytające za serce historie, które są przedstawione na tle tureckiej kultury i sposobu życia.- mówi Marek Wochna, Dyrektor Sprzedaży Produktów Reklamowych w Kino Polska TV SA.- komentuje Ewelina Czuba, Dyrektor Biura Reklamy TVP.Kanał DIZI będzie sprzedawany w grupie komercyjnej 16-59 (wszyscy dorośli w wieku 16-59 lat).- wyjaśnia Marek Wochna.W ramówce kanału DIZI znalazły się takie serialowe hity z Turcji, jak "Mamyi matki" (oryg. "Analar ve Anneler"), "Imperium miłości" ("Kurt Seyit ve Şura"), "W imię sprawiedliwości" ("Karadayi"), "20 minut" ("20 Dakika"), "Miłość i brudne pieniądze" ("Kara Para Aşk"), "Ezel" ("Ezel") oraz "Dziewczyna w czerwonej chuście" ("Al Yazmalim").Z początkiem kwietnia 2021 roku kanał DIZI trafił do ofert sieci Vectra i Multimedia Polska, ale docelowo będzie go można oglądać również u innych operatorów. Kanał jest nadawany 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, w jakości HD.Kanał DIZI jest obecny w kilkudziesięciu krajach świata i globalnie dociera do ponad 20 milionów gospodarstw domowych.