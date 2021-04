35 rocznica katastrofy w Czarnobylu. Specjalna ramówka Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (26 kwietnia) mija dokładnie 35 lat od wybuchu reaktora w elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

• Discovery Channel wyemituje dwie pozycje poświęcone wydarzeniu, które na zawsze zapisało się w dziejach ludzkości.

To już 35 lat, odkąd w nocy z 25 na 26 kwietnika doszło do tragedii, która odbiła się na życiu pokoleń i zapisała na kartach historii jako największa katastrofa przemysłowa XX w. Pamiętnego dnia w wyniku awarii reaktora jądrowego w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz - co najważniejsze - skażenia promieniotwórczego 146.000 km2 od miejsca tragedii na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji. W wyniku eksplozji ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób, a radioaktywna chmura rozprzestrzeniła się po całej Europie, docierając także do Polski.- mówi Dorota Eberhardt, Dyrektor ds. zarządzania kontentem i kanałów tematycznych, TVN Grupa Discovery.Discovery Channel nie zapomina o wydarzeniach, które na zawsze zapisują się w kalendarzu dziejów świata. Z okazji 35-lecia katastrofy jądrowej w Czarnobylu zaprasza na wieczór upamiętniający tragedię. Kanał pokaże dwa filmy dokumentalne.Pierwsza propozycja to(emisja 26 kwietnia o godz. 22.00). Czarnobyl z mało nikomu nieznanej miejscowości na terenie dawnego ZSRR za sprawą jednego wydarzenia stał się punktem na mapie, który dziś znają prawie wszyscy. To tam doszło do największej katastrofy atomowej w historii ludzkości. Od lat na jego temat krąży wiele legend i mitów. A jaka jest prawda? Dziennikarz i eksplorator Jacek Podemski pokaże Czarnobylską Strefę Wykluczenia 30 lat po wybuchu. Dotrze do miejsc, do których wcześniej nie zaglądały żadne inne kamery telewizyjne. Zajrzy do wnętrz elektrowni, odwiedzi opuszczone miasto Prypeć, a także niezwykłe miejsca, w których - pomimo zakazów - nadal mieszkają ludzieDruga pozycja to(emisja 26 kwietnia o godz. 23.30). Jacek Podemski powraca do Czarnobyla. On i jego ekipa będą świadkami nowego etapu w historii tego miejsca. Trzydzieści lat po katastrofalnym w skutkach wybuchu reaktora, teren wokół elektrowni postanowiono szczelnie zabezpieczyć. Na blok numer 4 nasuwana jest nowa konstrukcja zabezpieczająca, która odizoluje istniejący sarkofag i na kolejne sto lat osłaniający znajdujące się w środku paliwo jądrowe. Jacek Podemski przyjrzy się przygotowaniom do operacji nasunięcia nowej ogromnej stalowej konstrukcji zwanej "arką". Pokaże też historię budowy starego sarkofagu i porozmawiamy z ludźmi, którzy byli za nią odpowiedzialni. Zweryfikuje mity odnośnie promieniowania wokół elektrowni. Odwiedzi miejsca, w których przetwarzane są odpady radioaktywne z czasów awarii i sprawdzimy, jaka przyszłość czeka Czarnobylską Strefę Wykluczenia.