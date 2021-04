"Walka o polski Śląsk 1919-1921". Nowy cykl TVP Historia

Łukasz Szewczyk

• W tym roku mija setna rocznica wybuchu III powstania śląskiego, które przyczyniło się do przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

• W hołdzie polskim bohaterom i patriotom TVP pokaże cykl sześciu debat z udziałem historyków, którzy przybliżą wydarzenia sprzed stu lat.

"Powstanie ślaskie" / Fot. Materiały prasowe

Cykliczny sześcioodcinkowy program "Walka o polski Śląsk 1919-1921" przypomni trudną drogę do wolności tego regionu Polski. Odcinek pierwszy, wprowadzający opisuje miejsce Śląska na arenie międzynarodowej, czasy zaborów, uwarunkowania kulturowe i społeczne, nastawienie Górnoślązaków do Polski i polskości. Omówiona zostanie również sytuacja II Rzeczypospolitej po Konferencji Wersalskiej.W odcinku drugim poznamy wydarzenia, które doprowadziły do I powstania śląskiego, jego przebieg i konsekwencje. W trzeciej debacie dowiemy się, jakie było znaczenie społeczno-gospodarcze Śląska w okresie międzywojennym oraz jak przebiegały starcia polsko-niemieckie, które wywołały II powstanie Śląskie. Odcinek czwarty w całości poświęcony będzie plebiscytowi na Górnym Śląsku, planowaniu granic, akcji propagandowej oraz polsko-niemieckiej wojnie "na plakaty". W piątym spotkaniu poznamy przebieg i skutki III powstania śląskiego, w tym mordy na ludności cywilnej. Szósty odcinek poświęcony zostanie przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski oraz autonomii nowo utworzonego województwa śląskiego. W każdej z debat, rozmowy z ekspertami m.in. profesorami Uniwersytetu Śląskiego Zygmuntem Woźniczką i Ryszardem Kaczmarkiem wzbogacą ciekawe felietony.Emisja premierowego odcinka odbędzie się w niedzielę, 25 kwietnia o godz. 17:25 w TVP Historia i na stronie TVP Historia2. Kolejne debaty będą emitowane w każdą następną niedzielę, o tej samej porze. Powtórki w piątki ok. godz. 11:40 na antenie TVP Historia.Autorką scenariusza i reżyserką cyklu jest dr Aleksandra Fudala-Barańska, autorka wielu filmów dokumentalnych na temat Śląska. Każdą z debat poprowadzi historyk i dziennikarz telewizyjny Piotr Gursztyn.