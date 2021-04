Finał Pucharu Ligi Angielskiej, ważne starcia w ligach europejskich - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Szlagierem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie wielki finał piłkarskiego Pucharu Ligi Angielskiej, w którym Tottenham Hotspur zmierzy się z Manchesterem City.

• Stacja pokaże także starcie Realu Madryt z Realem Betis, którego stawką dla Królewskich będzie pozycja lidera LaLiga Santander.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisje aż czterech spotkań PGE Ekstraligi.

W ten weekend oczy kibiców piłkarskich będą zwrócone na legendarny Wembley Stadium, gdzie w wielkim finale Carabao Cup Tottenham Hotspur zmierzy się z obrońcą tytułu, Manchesterem City. O pierwsze w tym roku cenne trofeum na Wyspach Brytyjskich powalczą dwie niezwykle skuteczne drużyny, więc emocji na pewno nie zabraknie. Widzowie zobaczą w akcji takie gwiazdy jak Harry Kane, Kevin de Bruyne, Son Heung-min czy Raheem Sterling. Dwaj pierwsi mieli ostatnio drobne urazy i byli oszczędzani właśnie na ten mecz. Interesująco zapowiada się także trenerski pojedynek młodego, 29-letniego Ryana Masona po stronie Spurs z doświadczonym i utytułowanym Pepem Guardiolą w ekipie The Citizens. Szkoleniowiec Tottenhamu objął posadę zaledwie kilka dni temu, zastępując słynnego José Mourinho, i od razu został rzucony na głęboką wodę. Jego zespół stanie przed szansą na pierwszy triumf w rozgrywkach o Puchar Ligi Angielskiej od 2008 roku. Guardiola i jego piłkarze nie mają jednak zamiaru ułatwiać Kogutom zadania, bo kolejny triumf zapewni Manchesterowi City awans na pierwsze miejsce w klasyfikacji najbardziej utytułowanych klubów w historii zmagań o Puchar Ligi Angielskiej.Finał Carabao Cup budzi wielkie emocje wśród fanów również z innego powodu - na trybunach zasiądzie około ośmiu tysięcy kibiców, ponieważ podczas spotkania będą testowane nowoczesne procedury związane z pandemią COVID-19.Real Madryt toczy bardzo wyrównaną walkę o mistrzostwo Hiszpanii z Atlético Madryt i FC Barceloną. Różnice punktowe między tymi zespołami są minimalne, więc każdy mecz z ich udziałem może powodować zmianę na fotelu lidera. Królewscy stanęli przed wielką szansą na przegonienie Atléti, które prowadziło w tabeli przez wiele miesięcy. Jeśli chcą wzmocnić swoją pozycję w rywalizacji o tytuł, to w ten weekend nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek straty w starciu z Realem Betis. W minioną środę pokonali na wyjeździe Cádiz CF aż 3:0, a dwa gole i asystę zanotował niezawodny Karim Benzema. Tym razem o sukces będzie znacznie trudniej, bo Béticos ostatnio nie przegrywają i są na dobrej drodze do zagwarantowania sobie awansu do europejskich pucharów. Po stronie gości szczególnie niebezpieczni będą Sergio Canales i Joaquín. Ten pierwszy rozgrywa najlepszy sezon w karierze pokazując, że dojrzał do roli lidera drużyny, a drugi, pomimo tego, że zbliża się do czterdziestki, nie przestaje zachwycać kreatywnością i sprytem na boisku. Obie ekipy preferują ofensywny futbol, a w ich dwóch poprzednich starciach padło łącznie aż osiem bramek, dlatego kibice mogą spodziewać się kolejnych strzeleckich popisów.W innym istotnym meczu mająca wysokie aspiracje Sevilla FC podejmie dziewiątą w tabeli Granadę CF. Gospodarze wygrali osiem z ostatnich dziewięciu spotkań u siebie strzelając w sumie aż 17 goli. Jeśli ponownie sięgną po komplet punktów, to zagwarantują sobie miejsce w następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Goście spróbują im w tym przeszkodzić i liczą na powtórkę z jesieni, kiedy pokonali Sevillistas 1:0.W decydującą fazę sezonu ligi włoskiej Inter Mediolan wkroczył na pozycji lidera i z dziesięciopunktową przewagą nad grupą pościgową. Nerazzurri są coraz bliżej tytułu mistrza Włoch, ale muszą utrzymać koncentrację w każdym spotkaniu. W 33. kolejce ich rywalem będzie solidna ekipa Hellasu Verona. Dla Romelu Lukaku, Lautaro Martíneza i spółki ten mecz może okazać się bardzo trudny, bo drużyna z Werony ma silną defensywę, a w minionych miesiącach pozbawiła punktów takie zespoły jak Juventus FC, SSC Napoli, S.S. Lazio czy Atalanta Bergamo. Polscy kibice z uwagą będą śledzić grę, który jest filarem obrony Hellasu. Jak były zawodnik Lechii Gdańsk poradzi sobie w konfrontacji z jedną z najlepszych linii ofensywnych w Europie?Ciekawe starcie zapowiada się także na Stadio Artemio Franchi, gdzie ACF Fiorentina zmierzy się z Juventusem FC. Jedną z atrakcji tego spotkania będzie bramkarski pojedynekw barwach Violi zw szeregach Starej Damy. Ten pierwszy spróbuje powstrzymać prowadzącego w klasyfikacji strzelców Cristiano Ronaldo, a drugi stanie naprzeciw Dusana Vlahovicia, który w sześciu ostatnich kolejkach strzelił łącznie aż siedem goli.W lidze francuskiej emocje rosną z każdym tygodniem, bo do końca sezonu pozostało już tylko pięć kolejek, a Paris-Saint Germain zajmuje drugie miejsce w tabeli z punktem straty do LOSC Lille. Paryżanie zdają sobie sprawę, że każde potknięcie może oznaczać w praktyce utratę szans na obronę tytułu, więc w najbliższy weekend w wyjazdowym starciu z FC Metz zagrają pod sporą presją. Piłkarze trenera Mauricio Pochettino nadal mają w pamięci poprzednią konfrontację z tym rywalem, w której zwycięskiego gola strzelili dopiero w doliczonym czasie gry. Na Stade Saint-Symphorien ich największym atutem będzie trio Kylian Mbappé - Neymar - Moise Kean, które w obecnych rozgrywkach zdobyło w sumie aż 41 bramek, czyli o pięć więcej niż cała ekipa Metz!Głównym wydarzeniem 31. kolejki Bundesligi będzie wyjazdowe spotkanie Bayernu Monachium z 1. FSV Mainz 05. To może być kluczowy moment tego sezonu, bo w przypadku zwycięstwa Bawarczycy zapewnią sobie dziewiąty z rzędu tytuł mistrza Niemiec. W walce o korzystny wynik pomoże im, który wraca do gry po czterotygodniowej przerwie. Polak wciąż ma duże szanse na pobicie rekordu Gerda Müllera, który 39 lat temu w jednym sezonie strzelił aż 40 goli. Lewemu brakuje do tego celu pięciu trafień w czterech ostatnich meczach. W ten weekend ma spore szanse na poprawienie swojego dorobku, bo ekipa z Mainz ma problemy z defensywą i od września tylko cztery razy zachowała czyste konto.FOGO UNIA Leszno broni żużlowego mistrzostwa Polski, ale początek nowego sezonu okazał się dla niej sporym wyzwaniem. Jedno zwycięstwo i porażka sprawiają, że fani Byków z niepewnością oczekują na mecz trzeciej kolejki z EWINNER APATOREM Toruń. Na Stadionie im. Alfreda Smoczyka wiele będzie zależało od postawy takich zawodników gospodarzy, jak Emil Sajfutdinow, Janusz Kołodziej czy Jason Doyle. Całą trójkę czekają zacięte starcia z Jackiem Holderem, Pawłem Przedpełskim i innymi czołowymi postaciami Aniołów z Torunia.Do ciekawej konfrontacji dojdzie także w Częstochowie, gdzie ELTROX WŁÓKNIARZ podejmie MARWIS.PL FALUBAZ Zielona Góra. Kibice liczą na powtórkę emocji, jakie towarzyszyły spotkaniu tych zespołów w poprzednich rozgrywkach. Goście wygrali wówczas 47:43, a losy rywalizacji ważyły się do samej końcówki. Jedną z atrakcji najbliższego meczu będzie pojedynek liderów - Leona Madsena po stronie gospodarzy z Patrykiem Dudkiem w barwach zielonogórzan. Obaj od początku sezonu znajdują się w świetnej formie!W ten weekend ELEVEN SPORTS pokaże również dwa zalegle starcia 1. kolejki PGE Ekstraligi, w których zmierzą się MOTOR Lublin z ELTROX WŁÓKNIARZEM Częstochowa oraz ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz z BETARD SPARTĄ Wrocław.Plan transmisji:Piątek (23 kwietnia):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Dawid Lampart• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:15 PGE Ekstraliga:komentarz: Piotr Olkowicz, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska, Ryszard Dołomisiewicz, r• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Urban• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz MajakSobota (24 kwietnia):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Michał Świerżyński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 17:45 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Maciej Markowski• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński, studio: Mateusz Majak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbicki• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowski• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (25 kwietnia):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Piotr Czachowski, Antoni Partum• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 17:25, Eleven Sports 1, finał Carabao Cup: Manchester City - Tottenham Hotspur (Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Adam Targowski, Michał Zachodny• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świrkula• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 20:55 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (26 kwietnia):• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:00(Eleven Sports 1)• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 22:10 Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świerżyński