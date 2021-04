Derby Krakowa i powrót żużla - sportowy weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Najbliższy weekend w CANAL+ będzie stał pod znakiem emocji w PKO Bank Polski Ekstraklasie i powrotu PGE Ekstraligi.

• Ciekawie zapowiadają się sobotnie Derby Krakowa oraz pojedynek Motorem Lublin a Betard Spartą Wrocław

Derby Krakowa, znane również jako Święta Wojna są jednymi z najważniejszych meczów w Polsce. W grudniowym pojedynku pomiędzy tymi ekipami padł wynik 1:1. Strzelcami goli byli Pelle van Amersfoort i Felicio Brown Forbes. Sobotnie spotkanie jest również ważne dla układu tabeli. Wygrany zapewni sobie już utrzymanie w PKO Bank Polski Ekstraklasie i spokój w ostatnich trzech kolejkach. Transmisja tego starcia w sobotę, 24 kwietnia.Spotkania pomiędzy Leeds United a Manchesterem United były ozdobą Premier League na początku XXI wieku. Po wielu latach przerwy znowu ekscytują one kibiców na całym świecie. W ostatnich pięciu spotkaniach zarówno zawodnicy Ole Gunnara Solskjaera jak i Marcelo Bielsy nie przegrali ani razu. Poprzednio pomiędzy tymi drużynami padło aż osiem goli. Czy tak będzie również tym razem? O tym przekonamy się w niedzielę, 25 kwietnia.Trzecią rundę PGE Ekstraligi zakończy spotkanie Motoru Lublin z Betard Spartą Wrocław. Obie drużyny będą w piątek nadrabiały zaległości związane z przełożonymi meczami pierwszej kolejki. O ile jednak lublinianie dwa mecze pojadą u siebie, to Betard czekają dwa ciężkie wyjazdy, co może mieć wpływ na dyspozycję obu drużyn. Nie zmienia to faktu, że jedni i drudzy w przedsezonowych przewidywaniach ekspertów znajdują się bardzo wysoko, a ich awans do play-offów jest bardzo realny.Plan transmisji:Piątek (23 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radowsław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Sobota (24 kwietnia):• 01:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Waldemar Kijanowski• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Adam Zakrzewski, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Kamil Kosowski• 13:55 LaLiga:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 13:55 eWinner 1. liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Mateusz Kędzierski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Domagała, Wojciech Jagoda• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Premium)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 15:30(Canal+ Sport 2 / Canal+ Online)komentarz: Bartosz Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka• 15:55 eWinner 1. liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Mateusz Dziopa• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Bojanowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Radosław Majdan• 18:25 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 18:30(Canal+ Sport 2 / Canal+ Online)komentarz: Michał Lewandowski, Tomasz Wiktorowski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 21:30 NBA:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Artur Kwiatkowski, Radosław Hyży• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Niedziela (25 kwietnia):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 12:55 Premier League:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 14:00 eWinner 1. liga żużlowa:(nSport)komentarz: Edward Durda, Dawid Stachyra• 14:00(Canal+ Sport 2 / Canal+ Online)komentarz: Bartosz Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Wojciech Jagoda• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Kaczmarczyk• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Ćwiąkała• 16:30 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Dankiewicz• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Artur Kwiatkowski, Marek Bojanowski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Wieszczycki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Kornacki, Tomasz Lipiński• 19:15 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:15(nSport+)prowadzący: Marcin Majewski• 21:30 NBA:(Canal+ Now)komentarz: Wojciech Michałowicz, Szymon Szewczyk• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Poniedziałek (26 kwietnia):• 17:55 eWinner 1. liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Mateusz Dziopa• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Ćwiąkała• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)