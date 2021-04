"Tylko sprawiedliwość", "1917", "Countdown", "Oko bez twarzy" - weekend filmowy premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.:"Tylko sprawiedliwość", "1917", "Countdown", "Nagie zwierzęta", "Oko bez twarzy"

W piątekkontynuuje emisję nowego serialu własnej produkcji(23 kwietnia). Nowa produkcja to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczna sytuacja, w której znajduje się rodzina, pogłębia kryzys wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem, wokół sprawy narasta zmowa milczenia...Sobotnią premierą będzie(24 kwietnia). Wojenne superwidowisko w reżyserii Sama Mendesa ("American Beauty", "Skyfall") to brutalna, zrealizowana z pietyzmem, ale i z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik filmowych opowieść o kilkunastu godzinach I Wojny Światowej, podczas których dwóch żołnierzy może zdecydować o losach bitwy i o życiu setek swych towarzyszy w okopach. Śledzimy ich tajną misję idąc za nimi krok w krok podczas jednego, długiego niemal dwugodzinnego ujęcia. Nic dziwnego, że film zdobył dziesięć nominacji do Oscara® i ostatecznie trzy statuetki (w tym za zdjęcia i efekty specjalne). To nowatorski formalnie i fascynujący wizualnie obraz, od którego ciężko się oderwać. To właśnie taką innowacyjną konstrukcją ten brytyjski, nagrodzony już wcześniej Oscarem reżyser zdecydował się otworzyć kolejny - po nakręceniu dwóch Bondów - etap swojej kariery. Nic dziwnego, że do epizodów w tym filmie udało mu się zaprosić takie gwiazdy jak Colin Firth, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, czy Andrew Scott. W główną rolę wcielił się zaś George MacKay znany wcześniej z serialu "22.11.63" na podstawie powieści Stephena Kinga.W niedzielne przedpołudnie premiera filmu animowanego(25 kwietnia). Tytułowy SamSam to młody i nieustraszony kosmiczny bohater a zarazem ulubieniec dzieci na całym świecie. Ma grupę przyjaciół i własny latający spodek do zwiedzania i odkrywania kosmosu, lecz nadal mu czegoś brakuje... Gdy wiodąc dotychczas szczęśliwe życie, syn dwójki super-bohaterskich rodziców nie może się doczekać, aż jego supermoce się ujawnią, postanawia za namową nowej tajemniczej koleżanki Meg wyruszyć w międzygalaktyczną podróż w poszukiwaniu ponaludzkich zdolności, które obiecywała go nauczyć nowa uczennica. To w trakcie tej właśnie podróży SamSam okryje, że przyjaźń i odwaga są najlepszymi i najcięższymi supermocami, jakie można zdobyć.Z kolei w niedzielny wieczór(25 kwietnia). Podczas imprezy grupa nastolatków ściąga aplikację, która przewiduje datę śmierci użytkowników. Courtney (Anne Winters) dowiaduje się, że ma przed sobą zaledwie kilka godzin życia. Nie wsiada więc do samochodu ze swoim pijanym chłopakiem, Evanem (Dillon Lane). To jednak nie zmienia jej przeznaczenia - niebawem dziewczyna zostaje zabita przez tajemnicze monstrum. W tym czasie Evan ulega wypadkowi i trafia do szpitala, w którym pracuje pielęgniarka Quinn Harris (Elizabeth Lail). Ranny chłopak boi się czekającej go operacji. Zgodnie z przepowiednią czeka go śmierć. Quinn, by zrozumieć obawy pacjenta, także pobiera aplikację. Z przerażeniem stwierdza, że zostały jej trzy dni życia. Jej strach wzmaga się, gdy Evan ginie w niejasnych okolicznościach. Kobieta kupuje nowy telefon, ale odkrywa, że tam także tyka makabryczny licznik. Przed szpitalem spotyka Matta Monroe'a (Jordan Calloway), który ma umrzeć kilka godzin przed nią. Para łączy siły, by przeciwstawić się nieznanemu zagrożeniu.Niedzielną Megapremierąbędzie film(25 kwietnia). Po ukończeniu Harvardu Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) mógł przebierać w lukratywnych posadach. Zdecydował się jednak ruszyć do Alabamy, aby przy wsparciu lokalnej adwokatki Evy Ansley (Brie Larson) bronić niesłusznie skazanych. Jednym z pierwszych jego wyzwań była sprawa Waltera McMilliana (Jamie Foxx), który w 1987 roku został skazany na śmierć za morderstwo 18-letniej dziewczyny, pomimo przeważającej liczby dowodów potwierdzających jego niewinność... Zmuszający do myślenia, oparty na faktach film opowiadający o młodym prawniku i jego walce o sprawiedliwość.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(23 kwietnia, Cinemax). Henry (Dakota Shapiro) jest samotnym hakerem komputerowym, który spędza dni i noce na szpiegowaniu pięknych kobiet w swojej okolicy. Pewnego dnia mężczyzna dochodzi do wniosku, że jedna z nich jest zamieszana w serię morderstw. Nagle sprawy zaczynają przybierać przerażający obrót.Pełne silnych emocji współczesne spojrzenie na klasyczny horror. Jego reżyserii podjęli się Ramin Niami oraz Tara Violet Niami. Produkcja jest swego rodzaju przestrogą przed nadmiernym używaniem nowoczesnych technologii.W sobotę premierowo(24 kwietnia, Cinemax 2). Pięcioro zagubionych nastolatków z niemieckiej prowincji - Katja, Sascha, Benni, Laila i Schöller - bez większego wsparcia dorosłych stara się jakoś odnaleźć swoje miejsce w świecie. Kochają się i jednocześnie próbują od siebie nawzajem uciec. Intymność i ból idą u nich zawsze w parze. Kiedy jednak minie zima, młodzi skończą szkołę średnią, a ich drogi rozejdą się raz na zawsze. Dramat opowiadający o chwilach w życiu, kiedy czuje się, że można podbić świat i pokonać wszelkie przeciwności, ponieważ ma się pewność, że obok jest ktoś, kto nas zawsze złapie. Mówi jednocześnie o bólu pożegnania się z tym stanem naiwności.W niedzielę(25 kwietnia, Cinemax). Wychowani w rodzinie związanej z wrestlingiem, Paige i jej brat Zak są podekscytowani, dostając od życia szansę wejścia w zawodowy krąg WWE. Kiedy tylko Paige zostaje zakwalifikowana do bardzo wymagającego programu treningowego, dziewczyna musi opuścić rodzinę i samotnie stawić czoło brutalnemu światu.Oparta na prawdziwej historii komedia o dziewczynie, która udowadnia, że trzeba wierzyć w swoje marzenia i nie bać się ryzykować.Druga propozycja to(25 kwietnia, Cinemax 2). 37-letnia Irina, z zawodu lekarka, wraca do domu po odbyciu kilkuletniej kary pozbawienia wolności. W domu nikt tak naprawdę na nią nie czeka, mimo że kobieta ma rodzinę - bezrobotnego męża, zbuntowaną nastoletnia córkę i młodszego syna. Aby rozpocząć nowe życie i znowu stać się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, Irina musi odzyskać zaufanie bliskich i zdobyć jakąś pracę. Sprawy nie idą jednak zgodnie z planem. W Megrelii, gdzie odwiedza matkę i grób niedawno zmarłego ojca, kobieta jest świadkiem dziwnego wypadku, który budzi w niej niespodziewane emocje i zmusza ją do podjęcia nieoczywistej decyzji.