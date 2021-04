"Prawo dżungli", "Mulan" i premierowe seriale - maj w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Prawo dżungli", "Mulan", "Wonder Woman 1984" - to główne premiery filmowe miesiąca na antenie HBO

• Nowe seriale m.in. "Fargo IV", "Axios IV", "Wojownik II", "Terapia IV"

W maju 2021 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(2 maja) - przegrana walka bokserka sprawia, że Lion oraz Stan, jego brat i manager, muszą spłacić dług zaciągnięty u szefa miejscowego gangu. Bracia muszą zaryzykować wszystkim(9 maja) - nieustraszona młoda kobieta z miłości do swojej rodziny i kraju ryzykuje wszystkim co ma, aby stać się jednym z największych wojowników, jakie widziały Chiny. Widowiskowy film z wytwórni Disneya. Dwie nominacje do Oscara - za efekty specjalne oraz kostiumy(30 maja) - losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Druga część kinowego hitu z Gal Gadot w roli głównejPozostałe premiery miesiąca:(6 maja) - cichy manifest pokolenia współczesnych dwudziestolatków. Dwóch młodych muzyków żyje szalonym życiem we współczesnej Moskwie. Jednak pewne niespodziewane zdarzenie zmienia ich sposób patrzenia na rzeczywistość;(8 maja) - pochodząca z różnych środowisk para zakochanych, wbrew woli rodziców i przyjaciół, decyduje się zawalczyć o swój związek. Musicalowa adaptacji przebojowego filmu z 1983 roku, który na zawsze zmienił życie amerykańskich nastolatków;(23 maja) - Laura rzuca studia, by zostać makijażystką. W dodatku przeprowadza się do swojej dziewczyny, co spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem jej matki. Ciekawe, eklektyczne gatunkowo kino opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach;(20 maja) - dramat pokazujący historię dwojga ludzi, którzy w poszukiwaniu szczęścia, postanawiają odrzucić wszystko, o co wcześniej walczyli.Ramówka HBO to także premiery dokumentalne. Wśród nich:(20 maja)- ponad 40 lat temu Sylvester Stallone był prawie nikomu nieznanym aktorem z ogromnym marzeniem. Dokument przedstawia kulisy powstania kultowej serii o przygodach charyzmatycznego pięściarza Rocky'ego Balboa;(20 maja)- film dokumentalny będący kroniką wydarzeń dotyczących pierwszego poważnego skupiska zachorowań na COVID-19 poza Chinami, który miał miejsce na statku wycieczkowym Diamond Princess;(27 maja) - dokument przygląda się, jak małe miasta w Ameryce reagują na porażki. Film zwraca uwagę na siłę lokalizmu i rosnącą siłę ruchu społecznego zapoczątkowanego przez ludzi oddanych ulepszaniu swoich miastSerialowe nowości miesiąca w HBO:(od 2 maja, HBO3) - czwarty sezon serialu opowiada o dwóch przestępczych rodzinach, które zawarły niestabilny rozejm i aby go umocnić, głowy obu rodów wymieniły się swoimi najstarszymi synami(od 13 maja, HBO) - czwarty sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat(od 19 maja, HBO3) - drugi sezon nakręconego w realistycznej konwencji serialu kryminalnego Cinemax, którego wartka akcja toczy się pod koniec XIX wieku, w dobie wojen chińskich gangów w dzielnicy Chinatown w San Francisco(od 2- maja, HBO3) - kontynuacja nagradzanego serialu Synowie Anarchii. Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C.(od 24 maja, HBO) - czwarty sezon nagrodzonego Złotym Globem i dwoma nagrodami Emmy serialu HBO; we wznowionej po latach produkcji w roli terapeutki tym razem występuje zdobywczyni Emmy Uzo AdubaW maju 2021 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Gambit budapeszteński" (2 maja), "Głęboka rana" (7 maja), "Bez pożegnania" (9 maja), "Dania" (10 maja), "Czarna wdowa" (14 maja), "Relikt" (16 maja), "Zabawa w pochowanego" (23 maja), "Pająki z papieru" (30 maja).Z koleipokaże takie premiery jak: "Krew pelikana" (1 maja), "1982" (2 maja), "Moja młodsza siostra" (8 maja), "Samotne wilki" (9 maja), "Siła przyzwyczajenia" (15 maja), "Osamotniona" (16 maja), "Pracujące dziewczyny" (22 maja), "Na świat" (23 maja), "Wyspa kłamstw" (29 maja) oraz "Podjazdy" (30 maja).