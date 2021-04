Wirtualna Polska partnerem medialnym Polskiej Ligi Esportowej. Transmisje w WP Pilot

Łukasz Szewczyk

• Wirtualna Polska i Polska Liga Esportowa łączą siły w promocji i rozwoju szeroko pojętego gamingu.

• Od kwietnia platforma WP Pilot transmituje rozgrywki Polskiej Ligi Esportowej. Transmisje odbywają się na ogólnodostępnym kanale PLE.

Gaming jest obecnie jedną z najdynamiczniej rosnących gałęzi przemysłu rozrywkowego, która dodatkową stopę wzrostu zanotowała wraz z lockdownem, udowadniając, że jest odporny na pandemię. Polska Liga Esportowa przygotowując rozgrywki w grach komputerowych wprowadza esport - zarówno pod kątem jakości, jak i towarzyszącej im oprawy - na zupełnie nowy, profesjonalny poziom, porównywalny do topowych projektów sportowych: UEFA, NBA czy NFL.- mówi Anna Szuszkiewicz, Head of Promotions & Sponsorship w WP.Materiały i artykuły przygotowywane wspólnie przez Wirtualną Polskę i Polską Ligę Esportową będą publikowane w dedykowanej sekcji PLE na WP. Będą poruszać tematy m.in. historii esportu, tajników sukcesu i sylwetek legendarnych graczy czy pieniędzy w esporcie. Ponadto poszczególne zakładki podstrony Polskiej Ligi Esportowej w serwisie WP SportoweFakty (tj. "Wyniki/Kalendarz", "Galerie", "Wideo") będą dodatkowo uzupełniane zapowiedziami i podsumowaniami dotyczącymi bieżących kolejek CSa: PGE Dywizji Mistrzowskiej i LOTTO Dywizji Profesjonalnej, PLE.GG: VALORANT NATIONS CIRCUIT, PLE.GG F1 CUP oraz kolejnych tytułów, które niebawem zostaną ogłoszone.Materiały i artykuły przygotowywane wspólnie przez Wirtualną Polskę i Polską Ligę Esportową będą publikowane w dedykowanej sekcji PLE na WP. Będą poruszać tematy m.in. historii esportu, tajników sukcesu i sylwetek legendarnych graczy czy pieniędzy w esporcie. Ponadto poszczególne zakładki podstrony Polskiej Ligi Esportowej w serwisie WP SportoweFakty (tj. "Wyniki/Kalendarz", "Galerie", "Wideo") będą dodatkowo uzupełniane zapowiedziami i podsumowaniami dotyczącymi bieżących kolejek CSa: PGE Dywizji Mistrzowskiej i LOTTO Dywizji Profesjonalnej, PLE.GG: VALORANT NATIONS CIRCUIT, PLE.GG F1 CUP oraz kolejnych tytułów, które niebawem zostaną ogłoszone.- podkreśla Paweł Kowalczyk, CEO Polskiej Ligi Esportowej. -- dodaje.Zawodnicy podchodzący do rywalizacji w profesjonalny sposób stają się nowymi idolami masowej wyobraźni. Do głównych wyzwań Polskiej Ligi Esportowej i środowiska sportu elektronicznego należy obecnie wsparcie potencjału młodych, zdolnych ludzi i zapewnienie im warunków do szlifowania umiejętności, czyli inwestycja w utalentowanych graczy - przyszłych mistrzów, którzy będą piąć się w rankingach, osiągać sukcesy i brać udział w najbardziej prestiżowych wydarzeniach gamingowych na świecie.Od kwietnia widzowie telewizji WP Pilot mogą oglądać zmagania w jednym z najbardziej popularnych i znanych esportów - Counter-Strike: Global Offensive. Transmisje odbywają się na ogólnodostępnym kanale - PLE Rok 2021 dla Polskiej Ligi Esportowej to nie tylko rozbudowa rozgrywek o nowe tytuły, utrzymanie najlepszych elementów rozgrywek i transmisji docenionych przez branżę oraz widzów. Celem, do którego nieustannie dąży PLE, jest wprowadzenie pierwszego etapu systemu premiowania drużyn za wyniki oraz wspierania ich rozwoju poprzez szkolenia z zakresu marketingu, dzielenie się know-how z branży mediowej i sportowej. W ramach planowanych działań w kolejnych latach, organizacja zamierza wspierać inicjatywy oddolne, w tym m.in. ligi amatorskie. Stopniowo wdrażany będzie też system szkolenia dla młodych adeptów esportu, trenerów oraz scoutów.