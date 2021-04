Czwarta gala ONE on TNT na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Pierwszy etap wielkiego projektu ONE Championship mającego podbić amerykański rynek zbliża się do końca.

• Przed nami czwarta z kwietniowych gal ONE on TNT. Transmisja w nocy z 28 na 29 kwietnia na antenie Fightklubu

ONE Championship od kilku lat rozwija się w zawrotnym tempie, a azjatycki rynek jest już dla niej zbyt mały. Włodarzom organizacji marzy się podbój amerykańskiej ziemi i wydarcie części tortu w mateczniku MMA. Stąd pomysł na cztery wielkie gale współorganizowane z telewizją TNT. Trzy elektryzujące show za nami, przed nami ostatnie wydarzenie wieńczące pierwszą część projektu - gala ONE on TNT IV. Na żywo w nocy ze środy na czwartek (28/29 kwietnia) o godz. 2.30 w Fightklubie!W pojedynku wieczoru dojdzie do trzeciego w historii starcia mistrza świata wagi półciężkiej, Aung La N Sanga, który bronił będzie tytułu w konfrontacji z Witalijem Bigdashem. To jedna z najbardziej zaciekłych rywalizacji w historii ONE Championship, a jej zwieńczenie zapowiada się niezwykle intrygująco. Wcześniej obaj wygrali po jednej potyczce, a właśnie w starciu z reprezentantem Myanmaru Rosjanin stracił swój pas. W środę w Singapurze spróbuje go odzyskać, czeka go jednak piekielnie trudna przeprawa. Wprawdzie Aung La N Sang w październiku przegrał z Reinierem de Ridderem i stracił pas ONE w wadze średniej, do tej potyczki z pewnością przystąpi jednak w pełnej gotowości bojowej i spróbuje obronić drugi z należących do niego tytułów.Po rozczarowującym występie na gali ONE on TNT I i porażce z Iurim Lapicusem, Eddie Alvarez spróbuje zrehabilitować się już na najbliższej gali ONE Championship. Tym razem doświadczony 37-letni Amerykanin stanie w szranki z Ok Rae Yoonem i wcale nie będzie faworytem tego starcia. Alvarez ze swoich czterech ostatnich pojedynków wygrał zaledwie jeden, ale za to pokonał w nim przez poddanie samego Eduarda Folayanga.Ostatnią walką w main card gali ONE on TNT IV będzie starcie Oumara Kane'a z Kirillem Grishenko. Dla niepokonanego, pochodzącego z Senegalu zawodnika będzie to kolejna szansa na udowodnienie, że MMA to jego naturalne środowisko. Wywodzący się z zapasów "Reug Reug" w każdej ze swoich poprzednich walk imponował przygotowaniem fizycznym, a niemałe umiejętności zaprezentował choćby w ostatniej walce z Patrickiem "Big Swiss" Schmidem na ONE on TNT I. W Singapurze jego rywalem będzie niebezpieczny Białorusin, który od czasu przejścia do MMA wygrał trzy pojedynki, wszystkie rozstrzygając na swoją korzyść w pierwszych rundach. Walka z Kane'em będzie jego debiutem w ONE Championship.Gala ONE on TNT IV w nocy z 28 na 29 kwietnia o godz. 2.30 na żywo w Fightklubie!