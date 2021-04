TVN Style na pomoc rodzicom. Nowy program "Zrób coś z tym dzieckiem"

Łukasz Szewczyk

• Czy twoje dziecko sprawia kłopoty wychowawcze i potrzebujesz wsparcia? Z pomocą przychodzi psycholożka kliniczna Ewie Narkiewicz-Nejno

TVN Style rozpoczyna emisję nowego programu "Zrób coś z tym dzieckiem"

Badania psychologów nie pozostawiają wątpliwości - coraz więcej rodziców boryka się z poważnymi problemami wychowawczymi i nie potrafi pomóc dzieciom bez rad specjalisty. Agresja, nadpobudliwość, kłopoty ze snem, uzależnienie od gier, problemy ze skupieniem się czy zaburzenia odżywiania to tylko część trudności, z którymi muszą sobie radzić. Jak budować zdrowe relacje z rodziną? Co zrobić, jeśli brakuje w nich zaufania i zrozumienia? W jaki sposób rozmawiać o wszystkim z bliskimi? Tego wszystkiego widzki dowiedzą się już wiosną od specjalistów.Ewa Narkiewicz-Nejno jest psycholożką kliniczną i od lat pracuje z najmłodszymi. W nowym programie podpowie, jak nauczyć się poznawać potrzeby i emocje dzieci. W każdym odcinku odwiedzi jedną rodzinę, a dzięki materiałom z kamer śledzących ich codzienne życie, poszuka przyczyn problemów, z którymi rodzice sobie nie radzą.W pierwszym odcinku poznamy Zosię i Mateusza, którzy wychowują 6-letnią córkę Amelkę. Nie są jednak w stanie przekonać jej do wstawania do przedszkola, ani do sprzątania pokoju. Każda ich prośba kończy się kłótnią. Ewa Narkiewicz-Nejno doradzi jak żywiołową sześciolatkę namówić do współpracy.