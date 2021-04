"Rzeczpospolita Kościelna". Rozmowy Magdaleny Rigamonti o Kościele na platformie podcastowej TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Rusza nowy cykl podcastów "Rzeczpospolita Kościelna".

• W sześciu odcinkach serii Magdalena Rigamonti porozmawia z polskimi politykami o Kościele w Polsce - jak to się stało, że jego pozycja jest obecnie tak silna.

Rządzi Polską. Wpływa na politykę i polityków. Tworzy partie, uchwały i ustawy. Podejmuje decyzje. Szantażuje. Ma siłę, posłuch i poważanie. Budzi strach. Ale też szacunek. Kościół. Magdalena Rigamonti rozmawia z politykami, którzy przez ostatnie ponad 30 lat tworzyli polską demokrację - zawsze wspólnie z Kościołem.Jak to się stało, że Kościół katolicki w Polsce ma taką silną pozycję? Kto mu na to pozwolił? Kto do tego doprowadził? Kto tego chciał? Magdalena Rigamonti podejmuje te kwestie w rozmowach z politykami, którzy przez dekady obserwowali budowanie i wzmacnianie pozycji Kościoła w Polsce, ale też sami w tym uczestniczyli. Zadaje im niewygodne pytania, odkłamuje mity, odziera ze stereotypów zjawiska i wydarzenia.W pierwszym odcinku cyklu "Rzeczpospolita Kościelna" de facto upada mit Kościoła, który obalił w Polsce komunę. Bogdan Borusewicz, legendarny opozycjonista czasów PRL, twórca strajku w Stoczni Gdańskiej, opowiada Magdalenie Rigamonti, jak szukał księdza, który odprawiłby mszę na terenie stoczni. I jak w parafiach zatrzaskiwano mu drzwi przed nosem.W kolejnych odcinkach Magdalena Rigamonti rozmawiać będzie m.in. z Michałem Kamińskim o kulisach zakładania Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w kościelnych parafiach, z Barbarą Labudą o tym, jak Kościół traktuje kobiety, a także z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim.Premiera pierwszego odcinka cyklu podcastów nastąpi we wtorek, 27 kwietnia br. w samo południe - na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Ta właśnie część będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich słuchaczy, także w ramach TOK Select na innych platformach podcastowych.Kolejnych odcinków "Rzeczpospolitej Kościelnej", publikowanych zawsze we wtorek o godz. 12:00, będą mogli słuchać posiadacze dostępu Premium TOK FM, czyli subskrybenci platformy pdocastowej TOK FM.Specjalnie dla nowych użytkowników, zainteresowanych m.in. podcastem Magdaleny Rigamonti, powstała oferta promocyjna pozwalająca na korzystanie z biblioteki podcastowej TOK FM za 1 zł przez pierwszy miesiąc.