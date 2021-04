Beata Kozidrak i "BrzydUla" w majówkowych audycjach Radia Złote Przeboje (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Zabierz Radio Złote Przeboje na majówkę!". Takim hasłem stacja rozpocznie tegoroczny długi weekend majowy.

• W specjalnych programach Radia Złote Przeboje pojawią się goście - Beata Kozidrak oraz serialowa para Ula i Marek Dobrzańscy, czyli aktorzy Julia Kamińska i Filip Bobek

Radio Złote Przeboje rozpocznie tegoroczną majówkę w piątek, 30 kwietnia - audycją Marzeny Rogalskiej "Piątek jak marzenie". Słuchacze będą mogli w niej wygrać limitowane radioodbiorniki Radia Złote Przeboje i dzięki nim słuchać muzyki, gdzie tylko chcą. Audycja pod hasłem "Zabierz Radio Złote przeboje na majówkę!" pojawi się na antenie o godz. 14:00 i potrwa do 18:00.W sobotę, 1 maja redakcja Radia Złote Przeboje zaprosi słuchaczy na wyjątkowe spotkanie z Beatą Kozidrak. O początkach muzycznej drogi artystki, o tym, czego jeszcze chce dokonać na scenie, jaka jest w domu i na co dzień, a także o jej nowej książce "Beata. Gorąca krew" porozmawia z Beatą Kozidrak Piotr Jaworski. W programie pojawią się też najpiękniejsze piosenki Beaty Kozidrak i Bajmu z osobistym komentarzem piosenkarki. Audycji "Znów przyszedł maj w Radiu Złote Przeboje" będzie można słuchać w godz. 10:00 - 18:00.Dlaczego flaga Nepalu ma dziwny kształt? Na fladze którego kraju znajduje się karabin maszynowy, a który ma wpisany w swe barwy tonący statek? O tym opowie słuchaczom Odeta Moro w niedzielę, 2 maja - w Dniu Flagi. Audycja "Sztandarowy program" nadawana będzie od 10:00 do 13:00.Fani fabularnych gier planszowych siedzą i grają długie godziny, inni wybierają Twistera, a są tacy, którzy wciąż mają w szufladzie Masterminda. Historię gier dla małych i dużych przybliży słuchaczom Tomasz Brhel w audycji "Wszystko gra" - 2 maja między 17:00 a 21:00.Natomiast w poniedziałek, 3 maja na wielki test zgodności charakterów wpadną do Radia Złote Przeboje "BrzydUla", czyli Julia Kamińska oraz Marek Dobrzański, czyli Filip Bobek. Jak dobrze się znają, czy mogliby zostać małżeństwem w prawdziwym, nie tylko filmowym świecie? O to zapyta gości Kamil Baleja w programie nadawanym w godz. 12:00 - 16:00.Majówkową ramówkę Radia Złote Przeboje wspierają: promocja na antenie, na zloteprzeboje.pl oraz w mediach społecznościowych, a także działania reklamowe prowadzone w internecie - na platformie YouTube i Facebooku. Kampanię przygotował dział promocji Grupy Radiowej Agory.