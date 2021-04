TVP rozszerza testy nowego standardu nadawania. Euro 2020 w 4K w naziemnej TV

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska oraz Emitel zawarły umowę na rozszerzenie emisji testowych w naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie nadawania DVB-T2/HEVC.

• Zasięg testowego nadawania jest sukcesywnie zwiększany - z dotychczasowych 5 do docelowych 49 lokalizacji.

• Od 1 maja 2021 roku testy obejmą swoim pełnym zasięgiem około 90% populacji kraju.

Udostępnione dotychczas, w ramach emisji testowych, programy TVP Kobieta, TVP Polonia, TVP Dokument, TVP Kultura i TVP Rozrywka będzie można oglądać do końca czerwca 2022 roku, kiedy to planowane jest wyłączenie obecnie obowiązującego standardu DVB-T i uruchomienie DVB-T2/HEVC.Ponadto, podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro2020 Telewizja Polska uruchomi na wszystkich 49 nadajnikach emisję programu telewizyjnego w jakości UHD w standardzie DVB-T2/HEVC., a wykorzystanie technologii HDR (High Dynamic Range) oraz dźwięku obiektowego Dolby Atmos sprawi, że oglądanie tych transmisji będzie dla posiadających odbiorniki UHD/4K obsługujące standard DVB-T2/HEVC ogromną przyjemnością.- mówi Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji TVP.- powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.Przypominamy, że nowy standard nadawania NTC DVB-T2/HEVC będzie obowiązywał od 1 lipca 2022 w całej Polsce. Korzyści płynące z tej zmiany to przede wszystkim możliwość zwiększenia liczby kanałów w ofercie naziemnej i nadawania ich w jakości HD, możliwość nadawania programów UHD/4K, większa odporność na zakłócenia, lepsza jakość dźwięku oraz szereg usług dodatkowych z wykorzystaniem standardu telewizji hybrydowej (HbbTV).Wspólne testy mają na celu przygotowanie do nadchodzącej zmiany sposobu nadawania, zarówno nadawcy, jak i widzów. Aby odbierać sygnał telewizji naziemnej w nowej technologii, widzowie muszą upewnić się, że posiadany telewizor ma odpowiednie parametry i obsługuje nowy standard, a jeśli nie, będą mieli czas, aby komfortowo zaplanować zakup nowego telewizora lub dodatkowego dekodera -tunera.Lista obiektów nadawczych, z których prowadzone będą emisje testowe:• Białystok Krynice• Częstochowa Wręczyca Wielka• Dęblin Ryki• Gdańsk Chwaszczyno• Jelenia Góra SK• Kalisz Mikstat• Katowice Kosztowy• Kielce Św. Krzyż• Konin Żółwieniec• Kraków Chorągwica• Lublin Piaski• Łódź EC• Olsztyn Pieczewo• Poznań Śrem• Rzeszów Sucha Góra• Siedlce Łosice• Szczecin Kołowo• Warszawa PKiN• Warszawa Raszyn• Wisła Skrzyczne• Wrocław Ślęża• Wysoka G. Św. Anny• Zielona Góra Jemiołów• Żagań Wichów• Białogard Sławoborze• Bieszczady g Jawor• Bydgoszcz Trzeciewiec• Ciechanów Monte Cassino• Ekspozytura Grzywacz• Elbląg Jagodnik• Giżycko Miłki• Gniezno Chojna• Gorlice Maślana Góra• Iława Kisielice• Kłodzko Czarna Góra• Koszalin Gołogóra• Leżajsk Giedlarowa• Lębork Skórowo Nowe• Ostrołęka Ławy• Piła Rusinowo• Płock Rachocin• Przemyśl Tatarska Góra• Przysucha Kozłowiec• Rabka Luboń Wlki• Suwałki Krzemianucha• Szczawnica Przehyba• Tarnów G Św. Marcina• Zakopane Gubałówka• Zamość Tarnawatka