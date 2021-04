TeleTOON+ stawia na młode talenty piłkarskie. Rusza casting do "Turbokozak Junior"

Łukasz Szewczyk

• Czas na "Turbokozaka" w wersji junior.

• Znana produkcja emitowana w Canal+ Sport, w której do tej pory Bartek Ignacik sprawdzał strzeleckie umiejętności i technikę znanych piłkarzy z klubów ekstraklasy, poszukuje młodych talentów.

Stacja teleTOON+ szuka chłopców i dziewczynek w wieku 7-8 lat, które na co dzień trenują piłkę nożną. W trakcie rozgrywek dzieci będą miały okazje zaprezentować swoje umiejętności, i świetnie się bawić.Co należy zrobić, by wziąć udział w castingu i włączyć się do gry? W tym celu wejść na stronę turbokozakjunior.teletoonplus.pl , wypełnić dostępny tam formularz i wysłać zgłoszenie wraz z załączonym filmikiem, na którym młody piłkarz lub piłkarka w kilku słowach mówi o sobie i prezentuje ulubiony futbolowy trik.