Urszula Piasecka doradcą zarządu Canal+ do spraw monetyzacji treści programowych

Łukasz Szewczyk

• W maju do Canal+ Polska dołączy Urszula Piasecka i obejmie stanowisko Doradcy Zarządu ds. Monetyzacji Treści Programowych.

• To nowo utworzone stanowisko w strukturach firmy

Urszula Piasecka będzie odpowiedzialna za realizację strategii programowej w obszarze związanym z dystrybucją i eksploatacją treści programowych CANAL+, w tym wsparcie w negocjacjach z podmiotami dystrybuującymi treści na rynek lokalny i międzynarodowy. Do jej zadań będzie należało również zarządzanie rozwojem produktu TVOD dla klientów oferty satelitarnej i OTT CANAL+.- mówi Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych CANAL+ PolskaUrszula Piasecka od 17 lat zajmuje się zakupami programowymi i sprzedażą licencji filmowych na rynkach międzynarodowych. Przez 9 lat zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Obrotu Licencjami w Monolith Films. Wcześniej była szefem programowym Festiwalu Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz kierowała zakupami programowymi i koordynacją międzynarodowych koprodukcji w Telewizji Polskiej S.A. Pierwsze doświadczenia w zakresie międzynarodowej promocji i sprzedaży polskich produkcji filmowych zdobywała w Studio Filmowym Zebra. Jest współautorem programu Studiów Podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego "Zarządzanie w mediach" oraz wykładowcą. Obecnie uczestniczy w programie Strategies for Leadership, prowadzonym przez The Institute for Management Development (IMD).