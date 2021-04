Polskie Radio na wiosnę. Polski maj w Jedynce, nowe audycje w Trójce

Łukasz Szewczyk

• Transmisje koncertów muzyki popularnej i poważnej, premiery piosenek i płyt polskich oraz zagranicznych wykonawców, głosy znanych i lubianych aktorów w radiowych powieściach

• Wiosenne nowości na antenach Polskiego Radia

Maj w Programie Pierwszym Polskiego Radia tradycyjnie już upłynie pod znakiem polskiej piosenki. Rozpocznie się od mocnego akcentu muzycznego: koncertu "Andrzej Zaucha Songbook" w wykonaniu Janusza Szroma i jego zespołu. Ponadto, jak zawsze o tej porze roku powróci na antenę audycja "Maj Polskiej Piosenki", w której zabrzmią wyłącznie rodzime przeboje: te sprzed lat, dobrze znane i kochane przez całe pokolenia Polaków, jak i te najnowsze, współczesne. Nie zabraknie też utworów debiutantów.Również we flagowej audycji "Muzyczna Jedynka" Program Pierwszy zagra w maju wyłącznie po polsku. Każdy z prowadzących wybierze swoje ulubione piosenki, zabierając słuchaczy w prawdziwą podróż przez poszczególne style, dekady i gatunki rodzimej muzyki. W "Muzycznej Jedynce" pojawią się m.in. utwory z plebiscytu "Piosenki 95-lecia Polskiego Radia". Zaprezentowana zostanie też nowa płyta Sanah, która podczas ubiegłorocznego "Lata z radiem" zagrała ekskluzywny koncert dla słuchaczy Jedynki w Studiu Polskiego Radia S3. O muzycznych planach na antenie opowie jeden z najciekawszych twórców młodego pokolenia Igor Herbut, którego kolejne płyty szybko zyskiwały status złotej lub platynowej. Swoje nowe piosenki zaprezentują: legenda gitary Dariusz Kozakiewicz i obiecujący debiutanci, zespół Three Of Us. W maju płyta tygodnia w Jedynce wybierana będzie spośród najciekawszych polskich albumów.Więcej muzyki pojawi się także w Jedynkowych pasmach wieczornych. Wyjątkowo zabrzmią nowe muzyczne propozycje: "Wieczór z Operą i Operetką", "Przeboje musicali" oraz "Piosenka aktorska".Poza muzyką, na antenie Jedynki nie zabraknie aktualnych tematów politycznych, społecznych, kulturalnych. I jeszcze emocje sportowe: w maju Finał Piłkarskiego Pucharu Polski oraz kolarski Orlen Wyścig Narodów - transmisja i relacje z wydarzeń w Programie Pierwszym Polskiego Radia.Program Drugi Polskiego Radia, zaprasza do słuchania koncertów, audycji autorskich o muzyce i literaturze, audycji publicystycznych poruszających tematykę historyczno-społeczną, w tym programów kontaktowych ze słuchaczami. Wśród propozycji słuchacze znajdą Domówkę z Dwójką, cieszący się uznaniem cykl koncertów znakomitych i zaprzyjaźnionych z Programem Drugim artystów, którzy występują w swoich domach, ogrodach lub pracowniach. Tylko w maju będzie można usłyszeć między innymi: Kwartet Śląski, Wacława Zimpla, Magdalenę Bojanowicz i Bartosza Koziaka. Artyści koncertują w kameralnej scenerii w każdy sobotni wieczór. Cykliczna jest też koncertowa oferta jazzowa. W każde piątkowe popołudnie specjalnie dla słuchaczy Dwójki grają najlepsi muzycy jazzowi wszystkich generacji. Już w maju: Trio Wojciecha Gogolewskiego, RGG oraz Zespoły Wojtka Mazolewskiego i Franciszka Pospieszalskiego. W sobotnie przedpołudnie przez historię muzyki słuchaczy przeprowadza w swojej autorskiej audycji "Upiór w eterze" Waldemar Malicki - znakomity pianista obdarzony niezwykłym poczuciem humoru. O Bachu - w każdy czwartek opowiada wybitna pianistka Ewa Pobłocka, piątkowe wieczory to szansa na spotkanie ze wspaniałym dyrygentem - Łukaszem Borowiczem, barwnie wprowadzającym w świat instrumentów.Pomimo pandemii Program Drugi proponuje swoim słuchaczom transmisje z największych i najbardziej znanych sal koncertowych i scen operowych świata. Muzyczne propozycje programowe uzupełniają literatura i teatr radiowy, w których szczególne miejsce zajmuje w tym roku twórczość Norwida, Baczyńskiego, Różewicza i Lema.Wiosną w Programie Trzecim pojawią się nowe audycje. Wśród nich prowadzony przez Piotra Barona cykl "Kobiety mają głos", w którym śpiewać i grać będą wyłącznie kobiety. Do "Polskiego expressu" zaprosi w środowe wieczory Tomasz Żąda, który zaprezentuje najciekawsze debiuty i nowości polskiej muzyki. Wiosenną nowością w radiowej Trójce jest pasmo "Trójka przed południem" prowadzone przez Katarzynę Cygler i Gabi Andrychowicz, które przybliżać będą słuchaczom wydarzenia ze świata kultury, sztuki, filmu i muzyki. Fani nowoczesnej muzyki pop i audycji rockowych Marka Wiernika usłyszą go między innymi w środowe późne popołudnia w "Trójkowym poWierniku" oraz w piątkowe wieczory w audycji "Rocka klasyka według Wiernika". To nie jedyna piątkowa nowość w ramówce. O tym co dzieje się ciekawego na listach przebojów na całym świecie opowiadać będzie Łukasz Ciechański w audycji "Cztery strony dźwięku". We wtorki Jędrzej Kodymowski zaprasza do "Apteki wieczornej", w której autor prezentuje swoje fascynacje muzyczne. Sobotnia "Audycja podzwrotnikowa" Wojciecha Cejrowskiego, poszerzona zostanie o nowe gatunki muzyki i wydłużona do dwóch godzin. Wśród nowych, ale już popularnych audycji Trójki, jest program kulinarny Adriany Marczewskiej "Gorąca płyta", którego można nie tylko słuchać, ale również oglądać w wersji video na Facebooku i kanale Youtube Trójki. Miłośnicy literatury również znajdą w Trójce coś dla siebie. W cyklu "Proza w Trójce" można usłyszeć fragmenty powieści znanych i cenionych autorów. Już w maju fragmenty twórczości Stanisława Lema.W maju, adresowana przede wszystkim do młodych słuchaczy Czwórka, będzie towarzyszyć maturzystom w zdawaniu egzaminów dojrzałości. Oprócz emisji licznych audycji edukacyjnych, zawierających niezbędne do zdania matury informacje, młodzi reporterzy pojadą do szkół, skąd będą nadawać bezpośrednie relacje o przebiegu egzaminów. To jednak nie wszystko, co w maju na antenie Czwórki czeka młodych słuchaczy.Redakcja muzyczna Czwórki na majówkę przygotowała szereg atrakcji koncertowych. Wśród nich w piątek wieczorem, 30 kwietnia - retransmisja czwórkowego koncertu Marceliny, która nagrała już 4 solowe albumy, i wystąpiła na kilku innych płytach np. Panny wyklęte, Happysad, June.W kolejny wieczór radiowa Czwórka zaprosi na "Prywatkę", czyli retransmisję koncertu elektropopowego zespołu Kamp! W niedzielę natomiast Czwórka podczas "Niedzielnej sesji" zaproponuje retransmisję czwórkowego koncertu Bitaminy, którego lider - Vito Bambino - od niedawna jest współautorem audycji "Tłusty Czwartek" w Czwórce. W świąteczny poniedziałek 3 maja, Czwórka ma kolejny hit: "Strefa Dread", a w niej emisja koncertu zespołu Dubska, nagranego w Bydgoszczy przy okazji promocji ostatniej, ósmej już, płyty zatytułowanej "BDG Roots Rockers".Czwórka daje też wiosną możliwość wybrania najbardziej nieprzeciętnej osoby roku 2021 - wpłynęło blisko 300 zgłoszeń do corocznego Plebiscytu Czwórki "Nieprzeciętni" i teraz między 17 maja a 13 czerwca, na stronie internetowej Programu słuchacze mogą oddać głos na tego jednego spośród 10 kandydatów do tytułu, wytypowanych przez Kapitułę Plebiscytu. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma tytuł "Nieprzeciętny 2021", statuetkę oraz nagrody rzeczowe - nagrody są również przewidziane dla głosujących słuchaczy. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 24 czerwca.Wśród prowadzących znani artyści: Grubson, Vito Bambino, Lena Osińska, RAU, Zamilska, Numer Raz, Kuba Sojka, Czeluść i wielu innych.Polskie Radio Kierowców jest najmłodszą z anten Polskiego Radia i jedną z najpopularniejszych wśród programów nadawanych w technologii DAB+. A to za sprawą dynamicznej, świetnie dopasowanej do potrzeb kierowców muzyki, ale także ze względu na aktualizowane co 15 minut serwisy informacyjne z polskich dróg. To jedyna stacja radiowa w Polsce, która podaje w tak krótkich odstępach czasu najnowsze wiadomości o utrudnieniach w ruchu. Dwa razy dziennie w paśmie porannym i popołudniowym najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata są nadawane w czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim). Bardzo lubiane przez słuchaczy są audycje nocne, w których mogą oni "na żywo" porozmawiać z prowadzącymi o wszystkim, co ich najbardziej dotyka: trudach dalekich tras czy rozłące z rodziną, ale też mogą podzielić się radosnymi nowinami i codziennymi sprawami. Polskie Radio Kierowców startuje codziennie o 05:00 porannym ROZRUSZNIEKIM, o 11:00 przechodzi w WYSOKIE OBROTY, a o 17:00 zachęca słuchaczy do wrzucenia NA LUZ, dzień kończy się nad ranem rozmowami o życiu w NOCNEJ ZMIANIE.Antena ma także w ofercie podcasty: nowele kryminalne oraz serial o kierowcach i dla kierowców pt. "Swoją drogą", a także moto-porady dla kobiet za kółkiem.Polskie Radio Chopin w każdy wtorek zaprasza na premiery Lekcji mistrzowskiej, nowego pasma, w którym wybitny pianista, prof. Andrzej Ratusiński, opowiada Annie Skulskiej o swojej artystycznej współpracy z największymi muzykami XX wieku - m.in. Marią Wiłkomirską, Arturem Rubinsteinem, Vladimirem Horowitzem i Herbertem von Karajanem.W pierwszej połowie maja na antenie Polskiego Radia Chopin będzie można wysłuchać cyklu audycji poświęconych inspiracjom zjawiskami pogodowymi w muzyce. Inicjatywa ma ścisły związek z tematem 24. Pikniku Naukowego Polskiego Radia pt. Klimat i my.Natomiast druga połowa miesiąca poświęcona będzie w Polskim Radiu Chopin niezwykłemu muzycznemu turniejowi. Pianiści i dziennikarze muzyczni na co dzień prowadzący swoje autorskie audycje na antenie Polskiego Radia Chopin - Małgorzata Pęcińska, Marek Bracha, Jakub Puchalski i Andrzej Ratusiński - tym razem wcielą się w role jurorów prawdziwego konkursu pianistycznego. W specjalnych studiach konkursowych jurorzy-radiowcy ogłaszać będą nazwiska zwycięzców kolejnych kategorii repertuarowych Alternatywy Konkursowej, czyli Pierwszego Wirtualnego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży. Na pierwszy ogień pójdą wykonawcy preludium, etiudy, walca, nokturnu, mazurka, poloneza, impromptu, ballady i scherza. Cały Konkurs, będący nową inicjatywą Polskiego Radia Chopin, zakończony zostanie 6 czerwca, wraz z ogłoszeniem nazwiska najlepszego z najlepszych - laureata Grand Prix i zdobywcy dorocznej Nagrody Polskiego Rada Chopin.W Polskim Radiu Chopin interesująco zapowiada się też początek maja. Antena zaprasza w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na swoją stronę internetową oraz na antenowy profil facebookowy, gdzie wieczorem rozpocznie się streaming trzeciego recitalu pianistycznego z cyklu Podaj PIN do Chopina, czyli Chopin online. W koncercie, który tradycyjnie skrywać będzie w swym repertuarze zagadkę do odgadnięcia (tytułowy PIN), dzieła Fryderyka Chopina i jego przyjaciela Juliana Fontany zinterpretuje prof. Hubert Rutkowski, na co dzień szef Katedry Fortepianu w hamburskiej Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej.Polskie Radio Dzieciom każdego tygodnia emituje ponad 130 premierowych audycji dla dzieci i rodziców. Wszystkie audycje są źródłem wszechstronnej wiedzy, rozwijają w dzieciach wrażliwość na dźwięki i są bezpieczne - chronią najmłodszych przed niechcianymi bodźcami i informacjami. Warto dodać, że cyfrowe Polskie Radio Dzieciom nie emituje reklam.Antena od poniedziałku do piątku zaprasza na codzienną naukę języków obcych - angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego. Natomiast w każdy czwartek mali słuchacze mogą głosować na swoje ulubione piosenki "Dziecięcej listy przebojów", w której pojawiają się "na żywo" dziecięce gwiazdy sceny muzycznej. A w niedzielę - "Radiowe figliki Kulfona i Moniki", audycja pełna zabawy i humoru."Muzyka z lasu" - to audycja o polskich piosenkach ludowych, o ich warstwie muzycznej i językowej, którą poprowadzi Joszko Broda. Dużym zainteresowaniem cieszy się konkurs "O czym one mówią", skierowany do placówek oświatowych, szkół i przedszkoli, zarówno tych należących do grona Placówek Ambasadorskich Polskiego Radia Dzieciom jak i tych, które jeszcze do nich nie należą. W konkursie co tydzień można wygrać radioodbiornik cyfrowy DAB+. Słuchacze zainteresowani macierzyństwem i rodzicielstwem mogą sięgnąć po podcast Idy Nowakowskiej, w którym aktorka, tancerka i prezenterka rozmawia z gośćmi na tematy związane właśnie z codziennym życiem rodzinnym.