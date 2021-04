Bitwa o Anglię w Canal+. Specjalne oprawa, trzy wersje komentarza (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (2 maja) kolejna bitwa o Anglie, czyli mecz Manchesteru United z Liverpool FC.

• Najbliższe starcie z udziałem "Czerwonych Diabłów" oraz "The Reds" dostępne będzie w trzech wariantach komentarza: neutralnym oraz sprzyjającym każdej z drużyn.

Rywalizacja Manchesteru United z Liverpoolem jest jednym z najważniejszych wydarzeń każdego sezonu Premier League. Niezależnie od tego, które miejsca w tabeli zajmują oba zespoły, mecz ten elektryzuje kibiców na całym świecie. W Bitwie o Anglię grają największe i najbardziej utytułowane angielskie zespoły. Co ciekawe, walka jest tak zacięta, że nie przeprowadzają one pomiędzy sobą transferów. Ostatni tego typu przypadek miał miejsce... w 1964 roku.Ostatni mecz pomiędzy "Czerwonymi Diabłami" a "The Reds" w Premier League miał miejsce 17 stycznia 2021 roku i zakończył się bezbramkowym remisem. Więcej emocji piłkarze Jurgena Kloppa i Ole Gunnara Solskjaera stworzyli tydzień później w Pucharze Anglii, gdzie po zaciętej rywalizacji na Old Trafford gospodarze wygrali 3:2. Zawodnicy z Anfield, aby myśleć o awansie do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie muszą zrewanżować się za porażkę w pucharze i wygrać w Bitwie o AnglięCanal+ Sport emocje będzie podgrzewać już od godziny 16:00 w przedmeczowym studiu, które poprowadzi Krzysztof Marciniak. Nie zabraknie w nim znanych ekspertów od angielskiej piłki: Michała Gutki, Przemysława Pełki oraz Przemysława Rudzkiego. Meczowe analizy dla kibiców przygotują Filip Surma i Kamil Kosowski.W przedmeczową atmosferę wprowadzać kibiców będą byli i obecni zawodnicy z Premier League. W trakcie studia zaplanowane jest łączenie z Jerzym Dudkiem (były zawodnik Liverpoolu) i Jakubem Moderem (piłkarz Brighton). Nie zabraknie również wypowiedzi innych polskich gwiazd: Łukasza Fabiańskiego, Mateusza Klicha i Jana Bednarka. Swoją opinię na temat Bitwy o Anglię wygłoszą dwie legendy angielskiej piłki: Andy Cole oraz Steve Bruce oraz jeden z najbardziej znanych arbitrów międzynarodowych Mark Clattenburg.Nie zabraknie również meldunku z Manchesteru. Reporterem na Old Trafford będzie Jakub Krupa, polski dziennikarz mieszkający w Wielkiej Brytanii.O komentarz neutralny zadbają Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny, komentarz z punktu widzenia fanów Manchesteru United zapewnią Edward Durda i Bartłomiej Bolczyk - redaktor portalu DevilPage.pl, natomiast mecz z perspektywy kibiców "The Reds" komentować będą Tomasz Smokowski i Adrian Kijewski - redaktor naczelny portalu LFC.pl. Wersja neutralna komentarza dostępna będzie w Canal+ Premium oraz w Canal+ online.Komentarze sprzyjające każdej z drużyn dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem serwisu Canal+ Online. Mecz w wersji pro-United transmitowany będzie na antenie dodatkowego kanału Event Channel 2, a pro-Liverpool na Event Channel 4.Początek meczu Mancheste United - Liverpool w niedzielę (2 maja 2021 roku) o godzinie 17.30. Początek studia od godziny 16.00