Filmowe duety w "Piątkach w akcji" TNT

(7 maja). Brad Pitt i Angelina Jolie byli swojego czasu jedną z najsłynniejszych aktorskich par. Opowieść o małżeństwie Smithów przyciągnęła przed ekrany wielu widzów. Produkcja już w dniu premiery zarobiła ponad 50 mln dolarów i była w tamtym czasie największym kasowym sukcesem zarówno dla Pitta, jak i Jolie. Doug Liman stworzył gwiazdom przestrzeń do aktorskich popisów. Dobranie pary, pomiędzy którą nastąpi aktorska chemia, było kluczowe dla sukcesu filmu o małżeństwie zawodowych zabójców. Początkowo Bradowi Pittowi miała partnerować Nicole Kidman, ale opuściła projekt. W ten sposób, po dołączeniu do obsady Angeliny Jolie, narodził się jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów aktorskich.(14 maja). Filmy z serii "Kill Bill" odniosły światowy sukces dzięki dwóm artystycznym duetom. Jeden z nich to Uma Thurman, która gra Czarną Mambę i David Carradine, jako tytułowy Bill. Profesjonalna zabójczyni rozlicza się ze swoim byłym szefem, a ich wciągająca dyskusja jest kluczową częścią filmu. Na końcową formę obrazu wpłynęła też ścisła współpraca duetu aktorsko-reżyserskiego, czyli Umy Thurman i Quentina Tarantino. Wspólnie stworzyli sposób przedstawienia postaci Czarnej Mamby i jej życiowych rozterek.(21 maja). To reżyserski powrót George'a Millera do kultowej serii postapokaliptycznych filmów. Ich bohaterem był tytułowy Max, walczący o przetrwanie w pustynnym świecie. Ostatnia część cyklu przedstawia Furiosę, odgrywaną przez Charlize Theron, a w Maxa zamiast Mela Gibsona wciela się Tom Hardy. Początkowo nie przepadają za sobą, ale w procesie ucieczki od autorytarnego władcy zaczynają współpracować, aby wyjść cało z opresji. Każde z nich jest silną osobowością i chce być dowódcą grupy - dynamika duetu Theron i Hardy'ego podkreśliła wyjątkowość reżyserskiej wizji Millera.(28 maja). "San Andreas" to historia katastrofy naturalnej i ludzkiej walki o życie. Dzięki realistycznym efektom stworzonym w konsultacji Thomasem Jordanem, specjalistą od przyrodniczych zjawisk, widz może natychmiastowo wciągnąć się w pełną adrenaliny opowieść. Eks małżonkowie muszą pogodzić się w obliczu nadchodzącego trzęsienia ziemi w mieście San Andreas. Tam czeka na nich córka, a zdołają ją uratować wyłącznie wtedy, gdy połączą siły. Film przedstawia zmienną relację Raymonda (Dwayne "The Rock" Johnson) i Emmy (Carla Gugino) - aktorska para wniosła do produkcji dodatkowy wymiar emocji.