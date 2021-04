Filmowy maj w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• Plejada hollywoodzkich gwiazd, produkcje pełne efektów specjalnych i kultowe filmy grozy.

• W maju na antenie Stopklatki zagoszczą m.in. takie filmowe hity jak "Selena", "Za horyzontem", "Złoto pustyni" oraz "Psychol".

Wśród premier miesiąca pojawi się głośny film. To wzruszająca historia jednej z najsłynniejszych piosenkarek latynoamerykańskich, Seleny Quintanilli-Perez. Pochodząca z biednej, meksykańskiej rodziny artystka dzięki determinacji i niebywałemu talentowi osiąga szczyt kariery - zdobywa sławę, pieniądze i miłość. Szczęście zostaje jej jednak brutalnie odebrane. W rolę tytułową wcieliła się latynoska gwiazda muzyki pop Jennifer Lopez, która została doceniona m.in. nominacją do Złotego Globu oraz do Złotego Popcornu w kategorii Przełomowa rola.W pełną wrażeń podróż zabierze widzów film. To pełen epickiego rozmachu melodramat osadzony w realiach XIX wieku. Akcja rozpoczyna się w Irlandii. Joseph Donnelly (Tom Cruise) jest ubogim farmerem, który nie jest w stanie spłacić renty dzierżawnej, co doprowadza do rodzinnej tragedii. Ratunek dla Josepha przychodzi niespodziewanie. Piękna Shannon Christie (Nicole Kidman), wyzwolona, temperamentna córka dziedzica zakochuje się w chłopaku. Razem wyruszają do Ameryki, w poszukiwaniu innego, lepszego życia. Dwoje bohaterów przechodzi przyspieszony kurs dorosłości. Ich marzenia o wolności, niezależności i własnym kawałku ziemi zostają brutalnie skonfrontowane z rzeczywistością. Film został nominowany do Złotego Popcornu za Najlepszy duet aktorski.W majowe poniedziałki na antenie Stopklatki widzowie zobaczą także kultowe produkcjez największymi twardzielami Hollywood.to film w reżyserii wielokrotnie nominowanego do Oscara Davida O. Russela. Schyłek wojny z Zatoce Perskiej. Czwórka żołnierzy: Archie Gates (George Clooney), Troy Barlow (Mark Wahlberg), dowódca Elgin (Ice Cube) oraz Conrad Vig (Spike Jonze) staje się posiadaczami mapy. Sądzą, że doprowadzi ich ona do skarbu, ukrytego gdzieś na pustyni. Postanawiają odnaleźć złoto warte fortunę i wrócić bezpiecznie do bazy, jednak przygoda szybko okazuje się być śmiertelnie niebezpieczna. Spike Jonze, który wcielił się w postać Conrada Viga, zdobył nagrodę Critics Choice w kategorii Przełomowa rola roku. W ramach cyklu Pogromcy poniedziałków widzowie zobaczą także:orazW każdy piątek po godz. 22:00 Stopklatka zaprasza na filmy, które skutecznie podnoszą poziom adrenaliny. Solidnej porcji grozy na pewno dostarczy widzom film, remake hitchcockowskiej "Psychozy" z 1960 roku. Marion Crane (Anne Heche) pracuje jako sekretarka w Phoenix. Sfrustrowana i niezadowolona z życia, pragnie odmiany. Gdy nadarza się okazja pod wpływem impulsu okrada pracodawcę i ucieka z łupem. Wynajmuje pokójw motelu prowadzonym przez Normana Batesa (Vince Vaughn). Wkrótce kobieta pada ofiarą morderstwa. Prywatny detektyw usiłuje ustalić tożsamość sprawcy, ale ginie bez wieści. To jednak nie koniec emocji. W maju, w ramach cyklu Straszne piątki, tętno podniosą także m.in.:oraz