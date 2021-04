"Nie politykujemy. Na majówkę luzujemy". Gazeta Wyborcza i Wyborcza.pl na majówkę

Łukasz Szewczyk

•"Wolna Sobota" - magazyn Gazety Wyborczej zmieni się na nadchodzący długi weekend w "Wolną Majówkę"

• Redakcja zaoferuje czytelnikom więcej treści do spokojnej lektury w wolne dni.

Najbliższe wydanie "Gazety Wyborczej" wraz z jej dodatkami to ponad 100 stron lektury na długi weekend majowy. W specjalnym numerze magazynu "Wolna Sobota", który ukaże się pod szyldem "Wolna Majówka", czytelnicy znajdą m.in. rozmowę Doroty Wodeckiej z pisarzem Andrzejem Stasiukiem przy okazji premiery jego najnowszej książki "Przewóz"; bluźnierczą spowiedź Nergala; raport z Tatr, czyli artykuł o zamykaniu szlaków przed turystami, by zachować dzikość gór, a także przewodnik po lokalnych rowerowych trasach.Dla prenumeratorów cyfrowych redakcja serwisu Wyborcza.pl przygotowała z kolei ekskluzywne treści poradnikowe, m.in. pomysły na bezpieczny odpoczynek w czasie pandemii; na wakacje pod żaglami, czyli skąd wziąć jacht i ile kosztuje jego wynajęcie; na rower z dziećmi, czyli jaki sprzęt się najlepiej sprawdzi na wycieczce z niemowlakiem oraz ze starszym dzieckiem. Internauci dowiedzą się też, jak się bronić przed komarami, osami i kleszczami, a także poznają zasady zachowania się w lesie - za co można otrzymać pouczenie lub mandat.W internecie premierowo posłuchać będzie można również kolejnego odcinka podcastu "Mistrzowie Słowa", czyli wybitnych aktorów, którzy czytają dzieła literatury światowej, a także znaleźć zebrane w 5 artykułów odcinki serialu reporterskiego Grzegorza Wysockiego - "Dziennika czasów zarazy".Na czas majówki redaktorki serwisu Wysokieobcasy.pl zaproponują z kolei czytelniczkom i czytelnikom wirtualne zwiedzanie miast, przedstawią 7 zamków w kraju, które trzeba zobaczyć, polecą książki i seriale na długi weekend oraz sprawdzą, czy potrafimy odpoczywać bez telefonów oraz dostępu do mediów. W dziale Ogrody znaleźć będzie można z kolei porady jednej z najpopularniejszych miłośniczek ogrodów w Polsce - Mai Popielarskiej.Powiększone wydanie "Gazety Wyborczej" wraz z dodatkami - "Wolną Majówką" i "Wyborczą TV" ukaże się na rynku w piątek, 30 kwietnia br. w cenie 8,99 zł.Treści cyfrowe pod hasłem "Nie politykujemy. Na majówkę luzujemy" będą dostępne od piątku, 30 kwietnia na Wyborcza.pl i Wysokieobcasy.plDodatkowo z okazji majówki zespół Wyborcza.pl przygotował dla nowych użytkowników specjalną ofertę - teraz dostęp do płatnych treści cyfrowego wydania "Gazety Wyborczej" w dowolnym pakiecie można mieć już za złotówkę przez pierwsze cztery tygodnie. Roczna prenumerata jest również do kupienia w okazyjnej cenie - z rabatem. Więcej informacji o ofercie: Prenumerata.Wyborcza.pl.Numer wspiera kampania w telewizji, radiu i internecie, a także autopromocja w papierowym wydaniu "Gazety Wyborczej", na Wyborcza.pl i w mediach społecznościowych.