Polska premiera "Wystawionych" w Canal+ Seriale (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Brytyjski komediowy hit na antenie Canal+ Seriale oraz w Canal+ Online

• W długi majowy weekend polscy widzowie będą mogli obejrzeć dwa pełne sezony

"Wystawieni" to bardzo na czasie obraz sytuacji, w jakiej znalazła się kultura i rozrywa w związku z pandemią COVID-19. Dwójka uznanych aktorów (David Tennant i Michael Sheen) kontynuuje przerwane przez lockdown próby do sztuki "Sześć postaci w poszukiwaniu autora" Luigiego Pirandellego w jedynej możliwej formie - wideokonferencji. Tak naprawdę próby są tylko pretekstem do rozwlekłych dyskusji na tematy niekoniecznie związane ze sztuką. David Tennant i Michael Sheen, zarośnięci, nieuczesani, w rozciągniętych t-shirtach i dresach grają lekko podkoloryzowanych karykaturą, znudzonych zamknięciem w domach samych siebie.Nie trzeba dodawać, że próby idą im jak po grudzie. Nie tylko z powodu niespotykanych dotąd okoliczności, ale także, nie ukrywajmy, egocentryzmu obu panów. Do tego wszystkiego reżyser "Wysatwionych" - Simon Evans, który w serialu również gra samego siebie, próbującego nadal utrzymać kontrolę na produkcją sztuki. W "Wystawionych" zobaczymy też faktycznych członków rodzin głównych bohaterów oraz sporo gościnnych występów gwiazd, jak na przykład pojawiające się w drugim sezonie Whoopie Goldberg czy Judi Dench.Serial został nakręcony głownie przy użyciu wideokonferencji, co skutecznie zaciera granice między fikcją a rzeczywistością.Oba sezony "Wystawionych" miały swoją premierę w BBC One. Teraz ten uznany serial komediowy można oglądać w Polsce, wyłącznie w Canal+. W sobotę (1 maja) Canal+ Seriale pokaże cały sezon pierwszy, a w niedzielę (2 maja) fani będę mogli zobaczyć wszystkie odcinki sezonu drugiego. Start maratonów każdego dnia o 21:00.Oba sezony będzie również można oglądać w Canal+ Online - odpowiednio od 2 i od 3 maja.