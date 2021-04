Gala Polsat Boxing Night: Cieślak - Kaszinski w Polsacie i Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• Michał Cieślak będzie gwiazdą dziesiątej gali z cyklu Polsat Boxing Night. W walce wieczoru zmierzy się z doświadczonym Rosjaninem Jurijem Kaszinskim.

• Na gali widzowie obejrzą łącznie dziewięć pojedynków z czego siedem w boksie zawodowym, a dwa w olimpijskim.

Starcie Michała Cieślaka z Jurijem Kaszinskim będzie miało status oficjalnego eliminatora do walki o pas mistrza świata federacji IBF w wadze junior ciężkiej. Obaj pięściarze legitymują się identycznym rekordem 20 zwycięstw i 1 porażki, są też podobnego wzrostu i wieku, a wszystko to zwiastuje niezwykle wyrównaną konfrontację.- mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat. -- dodaje Przemysław Krok, promotor Michała CieślakaWśród zawodowców, oprócz wspomnianych Michała Cieślaka i Jurija Kaszinskiego, do ringu wejdą też między innymi Przemysław Runowski, Daniel Rutkowski oraz Robert Talarek. Nie zabraknie również pojedynku pań z udziałem byłej mistrzyni świata Ewy Piątkowskiej.Gale z cyklu Polsat Boxing Night to konfrontacje wyłącznie czołowych oraz najbardziej obiecujących polskich i zagranicznych pięściarzy. Tylko takie zestawienia dostarczają kibicom niezapomnianych emocji, a zawodnikom gwarantują sportowy rozwój. Polsat Boxing Night w nowej odsłonie cechuje ten sam rozmach produkcyjno-sportowy znany z pamiętnych wydarzeń z udziałem Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i Przemysława Salety. Nowością są pojedynki w formule pięściarstwa amatorskiego, a ich transmisje na otwartej antenie Telewizji Polsat to wyjątkowa ekspozycja, jakiej polski boks olimpijski dotychczas nie miał.Majowa gala Polsat Boxing Night będzie jednym z wiodących tematów najnowszego wydania magazynu sportów walki "Koloseum". W czwartek 29 kwietnia w studiu programu zasiądą między innymi Michał Cieślak i Daniel Rutkowski, a prowadzący połączą się też zdalnie z Ewą Piątkowską i Przemysławem Runowskim. W części poświęconej mieszanym sztukom walki pojawią się z kolei mistrz KSW w wadze lekkiej Marian Ziółkowski oraz matchmaker organizacji Babilon MMA Artur Gwóźdź. Program rozpocznie się o godzinie 20:15 w Polsacie Sport News. W najbliższych tygodniach w studiu "Koloseum" ujawniane będą kolejne informacje dotyczące gali Polsat Boxing Night 10.