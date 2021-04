Canal+ prezentuje oficjalny tytuł i plakat nowego sezonu serialu "Kruk". Premiera latem

Łukasz Szewczyk

• "Kruk. Czorny Woron nie śpi" powraca na Podlasie

• Tytułowy "Czorny Woron", Adam Kruk (Michał Żurawski), w drugim sezonie zmierzy się zarówno ze skomplikowanymi zagadkami kryminalnymi jak i mrocznymi demonami własnej przeszłości.

"Kruk. Czorny Woron nie śpi" - sezon 2 w Canal+ Polska

Jak już informowaliśmy , telewizja Canal+ Polska zakończyła zdjęcia zdjęcia do drugiego sezonu serialu "Kruk".W kontynuacji serialowego thrillera kryminalnego zobaczymy bohaterów znanych z pierwszego sezonu "Kruk. Szepty słychać po zmroku" i zupełnie nowe postaci, w które wcielili się m.in. Magdalena Koleśnik oraz Leszek Lichota.Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się - Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.Jednocześnie targany nieprzepracowaną przeszłością Kruk desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Nękające go od narodzin syna Maksa niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wchodzi na ścieżkę mafijnych powiązań."Kruk. Czorny Woron nie śpi" w reżyserii Macieja Pieprzycy powstał na podstawie oryginalnego scenariusza Jakuba Korolczuka. Zdjęcia wykonał Witold Płóciennik, za skomponowanie muzyki odpowiada Bartosz Chajdecki. Scenografia to Agata Stóżyńska, kostiumy - Ewa Różewska, charakteryzacja - Iza Andrys. Montażystą serialu jest Piotr Kmiecik, kierownikiem produkcji Aleksandra Skraba.Koproducentem serialu jest Opus TV - Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł, którzy wyprodukowali dla Canal+ również serial "Klangor". Spółka-matka firmy - Opus Film ma na swoim koncie m.in. oscarową "Idę" i "Zimną wojnę", koprodukcje Canal+.