Bajkowa majówka w Romance TV

• Kanał Romance TV sprawi, że jego widzowie przyjemnie spędzają czas przed telewizorami i choć na chwilę odrywają się od szarej i nudnej rzeczywistości.

• Podczas tegorocznej Majówki stacja pokaże cykl "Cudowny świat baśni" i przeniesie widzów do zaczarowanego świata baśni, wielkich uczuć i pozytywnych zakończeń.

Na Majówkę, od 1 do 3 maja Romance TV zaprasza do magicznego świata cudownych baśni, gdzie pokaże współczesne oraz pięknie i kolorowo zaaranżowane adaptacje znanych baśni - 1001 nocy, o Calineczce, Kopciuszku oraz Pięknej i Bestii.Cykl rozpoczną(1 maja o godz. 21:50). Młoda księżniczka Szeherezada wędruje po świecie w poszukiwaniu swego zaginionego męża. Pewnego dnia przybywa do pałacu bezdusznego, okrutnego władcy, który skazuje ją na śmierć. Ponieważ jednak dziewczyna mówi mu, że zna fantastyczne opowiadanie, którego każdy słucha z zapartym tchem, władca zgadza się jej wysłuchać. Szeherezada snuje opowieść o szewcu i księżniczce, którzy się w sobie zakochali, ale - by być razem - najpierw musieli się rozstać.Kolejna propozycja to(2 maja o godz. 21:55). Rzym, wczesne lata 50. XX wieku. Trzynastoletnia Aurora, utalentowana pianistka, wychowuje się pod opieką zapracowanego ojca, który po śmierci żony zatrudnił Irenę, antypatyczną i złośliwą pomoc domową, z którą później się ożeni. Kiedy umiera ojciec Aurory, Irene nie chce wypłacić znienawidzonej pasierbicy należnej jej części spadku. Zamiast tego przekształca ich rodzinny dom w hotel. Aurora musi zrezygnować ze szkoły muzycznej i pracuje jako pomoc kuchenna. Jest poza tym narażona na ciągłe szykanowanie przez przyrodnie siostry, Lucię i Teresinę.Trzecia propozycja to(3 maja o godz. 21:50). Francja, koniec XVIII wieku. Bella Dubois, niewinna, młoda kobieta o dobrym sercu, pragnie ocalić zadłużonego ojca. Proponuje Leonowi Dalville, mężczyźnie, który chce jej ojcu zgotować okrutny los, że zostanie jego służką. Mężczyzna jest bezdusznym, mściwym człowiekiem, jednak godzi się na propozycję dziewczyny. Odkąd stracił w pożarze ukochaną żonę, a jego twarz pokrywają blizny po poparzeniach, nienawidzi całego świata i nic go już nie cieszy. Kiedy jego przebiegła kuzynka Helene namawia go na zakład, zaczyna się gra o serce Belli.Dodatkowo stacja zaprezentuje premierę najnowszej adaptacji znanej baśni braci Grimm(3 maja o godz. 20:00). Przed nowym kierownictwem ogrodu botanicznego, gdzie pracuje Mia Goldig, stoi nie lada zadanie - pozyskać jak najwięcej majętnych sponsorów. Młodej, nieśmiałej szefowej ogrodu zadanie to wydaje się niewykonalne - kocha rośliny, ale nie bardzo umie postępować z ludźmi. Gdy jest ich więcej, Mia zaczyna się jąkać - całkiem inaczej niż jej pewna siebie siostra. Matka Mii, Helena, dotychczasowa dyrektorka ogrodu ma zamiar zrezygnować ze stanowiska i szuka godnej siebie następczyni. Jej wybór pada na siostrę Mii, ambitną Marissę. Ale Marissy wcale nie obchodzi los instytucji, jest niesamowitą intrygantką, czego Helene nie zauważa. Jednak uwadze Pani Zimy, dobremu duszkowi ogrodu, która prowadzi tam swój sklepik, nic nie umyka...