Debatę "Czas decyzji. Bitwa o Rzeszów" w TVN24 poprowadzi Katarzyna Kolenda-Zaleska

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (2 maja 2021 roku) na antenie TVN24 i w TVN24 GO debata "Czas decyzji. Bitwa o Rzeszów".

• Pierwszy polityczny sprawdzian od wyborów prezydenckich przeprowadzi dziennikarka stacji Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Już w niedzielę 2 maja w TVN24 i TVN24 GO starcie kandydatów na urząd prezydencki w Rzeszowie. Wprawdzie jest to wyścig lokalny, ale także pierwszy polityczny sprawdzian od wyborów prezydenckich. Kandydaci do objęcia prezydenckiego fotela w Rzeszowie to: Konrad Fijołek (wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni), popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, kandydat Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (popierany także przez Porozumienie) oraz poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Zbliżająca się debata będzie odzwierciedleniem obecnej sytuacji na arenie politycznej i wskazówką, jak mogą wyglądać zbliżające się wybory parlamentarne.Dyskusję poprowadzi Katarzyna Kolenda-Zaleska, dziennikarka TVN24 i Faktów TVN. Goście w studio przedstawią swoje stanowisko w trzech ważnych kwestiach - pandemia i służba zdrowia, polityka krajowa i samorząd oraz sprawy lokalne Rzeszowa. Dodatkowo każdy reprezentant będzie miał możliwość zadania pytań konkurentowi oraz odpowiedzi. Wszystko według ustalonych wcześniej reguł - kolejności głosu oraz mierzonego czasu wypowiedzi. Szykuje się gorąca debata, w której stawką będzie każdy głos i dowód poparcia.Po debacie widzowie zobaczą program specjalny - zaproszeni do studia TVN24 eksperci i publicyści skomentują przebieg spotkania kandydatów na urząd prezydencki w Rzeszowie.