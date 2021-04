Majówka w Motowizji z pucharową serią NASCAR i turniejem o Brązowy Kask

Łukasz Szewczyk

• W 2016 roku na antenie Motowizji pojawiły się wyścigi NASCAR Cup Series. Od tamtej pory długi weekend oznacza tylko jedno - zmagania najlepszych kierowców Ameryki.

Tegoroczny sezon NASCAR Cup Series należy do jednego z najbardziej wyjątkowych. W dotychczasowych 10 wyścigach mieliśmy aż 9 różnych zwycięzców. Martin Truex Jr jako jedyny był w stanie dwukrotnie zaparkować w alei zwycięzców. Swoje pierwsze wygrane zdobyli za to Michael McDowell i Christopher Bell.To także specjalny rok ze względu na kalendarz. W nim znalazło się rekordowe 7 wyścigów na torach drogowych - kierowcy NASCAR Cup Series zadebiutują na znanym z Formuły 1 Circuit of The Americas oraz na Road America. Dodatkowo po raz pierwszy od lat '70 najlepsi kierowcy w Stanach Zjednoczonych rywalizowali na luźnej nawierzchni specjalnie usypanej na legendarnym Bristol Motor Speedway.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Tegoroczna majówka rozpoczyna intensywny okres transmisji na antenie Motowizji. W piątek na belgijskim Spa Francorchamps swój sezon zainauguruje Porsche Carrera Cup Deutschland gdzie zobaczymy nową generację aut kultowej niemieckiej marki. Na Red Bull Ringu ścigać się będą pucharowe Ferrari 488 Challenge Evo.W sobotę 1 maja na stadionie imienia Zbigniewa Podleckiego w Gdańsku odbędzie się finał Brązowego Kasku - zawody dla najlepszych żużlowców do lat 19. Zmagania transmitować będzie na żywo Motowizja, start o godz. 14:45.W dwudziestu biegach wystartuje 16 zawodników + dwóch na liście rezerwowej z klubów PGE Esktraligi oraz eWinner 1. Ligi. Rok temu na stadionie w Ostrowie Wielkopolskim zwyciężył Mateusz Cierniak. Żużlowiec Motoru Lublin ponownie zawalczy o Brązowy Kask.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Plan transmisji:Piątek (30 kwietnia)• godz. 15.20: Porsche Carrera Cup Germany 2021 Spa wyścig 1 (live)Sobota (1 maja)• godz. 11.50: Porsche Carrera Cup Germany 2021 Spa wyścig (live)• godz. 14.45: Brązowy Kask (live)• godz. 18.50: Ferrari Challenge Europe 2021 Spielberg wyścig 1 Trofeo Pirelli (re-live)• godz. 20.35: Ferrari Challenge Europe 2021 Spielberg wyścig 1 Coppa Shell (re-live)Niedziela (2 maja)• godz. 14.20: Ferrari Challenge Europe 2021 Spielberg wyścig 2 Trofeo Pirelli (live)• godz. 15.35: Ferrari Challenge Europe 2021 Spielberg wyścig 2 Coppa Shell (live)• godz. 21.00: NASCAR Cup Series Kansas Speedway (live)