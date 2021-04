Specjalny program na 10-lecie Polo TV. Prowadzą Maciek i Edyta

Łukasz Szewczyk

• Najpopularniejsza polska telewizja muzyczna w Polsce świętuje swoje 10 urodziny

• Z tej okazji stacja przygotowała specjalny program urodzinowy

Z okazji dziesięciolecia stacja Polo TV przygotowała nowy program. Audycja będzie emitowana od 6 maja 2021 roku, w czwartki o godzinie 15.15 (powtórki: piątek godz.15.15, niedziela godz. 9.10). Będzie to specjalny magazyn muzyczny w którym prezenterzy stacji Maciej Smoliński oraz Edyta Folwarska (współpracujący z Polo TV od początku istnienia) podzielą się wspomnieniami oraz ciekawostkami związanymi z dekadą pracy w stacji. Odniosą się również do historii muzyki disco polo i opowiedzą co tak naprawdę dzieje się za kulisami, kiedy widzowie widzą piękny program na ekranie. Zdradzą w nim również jakie jeszcze niespodzianki urodzinowe stacja szykuje w tym roku.To nie koniec zmian. W maju prowadzenie programuprzejmie Norbert Bieńkowski. Plotki, który będzie przedstawiał wieści z branży i metamorfozy ze świata disco polo. Program emitowany jest od poniedziałku do piątku o 14.30.W związku z jubileuszem planowane są dodatkowe atrakcje antenowe rozłożone na cały 2021 rok. Wśród nich jest między innymi, trwający już, konkurs w którym to telewidzowie Polo TV mogą wygrać ekskluzywny koncert gwiazd disco-polo.