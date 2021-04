Hiszpański szlagier i portugalski wyścig F1 hitami długiego weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Hitem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie mecz Valencia CF - FC Barcelona, który dla ekipy z Katalonii może mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisje wyścigu Formula 1 o Grand Prix Portugalii oraz spotkań czwartej rundy żużlowej PGE Ekstraligi.

Ekscytujący sezon LaLiga Santander wkroczył w decydującą fazę, a trzech głównych kandydatów do mistrzostwa Hiszpanii - Atlético Madryt, Real Madryt i FC Barcelonę - dzieli w tabeli różnica zaledwie dwóch punktów. Emocje sięgają zenitu, a każdy kolejny mecz z ich udziałem ma ogromne znaczenie. W ten weekend najtrudniejsze zadanie czeka Barçę, która zmierzy się na wyjeździe z nieprzewidywalną Valencią CF. O możliwościach tej drużyny Leo Messi i spółka przekonali się w ubiegłym roku, kiedy na Camp Nou zaledwie zremisowali z nią 2:2, a podczas wizyty na Estadio Mestalla przegrali 0:2. W najbliższym spotkaniu może być im jeszcze trudniej, ponieważ ekipa Nietoperzy nadal nie ma bezpiecznej przewagi nad strefą spadkową i podobnie jak oni bardzo potrzebuje zwycięstwa. W ofensywie Dumy Katalonii wiele będzie zależało od Antoine'a Griezmanna, który w trzech ostatnich starciach zaliczył łącznie trzy trafienia i asystę. Z kolei jej defensywa musi uważać na Kévina Gameiro, Gonçalo Guedesa i Carlosa Solera. Ta trójka miała udział w aż 25 z 41 ligowych bramek zdobytych przez swój zespół.W grze o najwyższe cele pozostaje również czwarta w tabeli Sevilla FC. Piłkarze trenera Julena Lopeteguiego są w dobrej formie i wygrali pięć meczów z rzędu, ale tym razem poprzeczka zostanie zawieszona bardzo wysoko, bo ich rywalem będzie silny Athletic Club. Sevillistas staną przed nie lada wyzwaniem, bo drużyna z Bilbao pozostaje niepokonana w lidze od siedmiu kolejek, a przed tygodniem zwyciężyła 2:1 w starciu z Atlético Madryt.Inter Mediolan nie zwalnia tempa, ale wciąż nie może być pewny zdobycia mistrzostwa Włoch. W 34. kolejce Serie A TIM Nerazzurri zmierzą się na wyjeździe ze znajdującym się w strefie spadkowej FC Crotone. Jeśli wygrają, a jednocześnie Atalanta Bergamo straci punkty w konfrontacji z US Sassuolo Calcio, to będą mogli świętować tytuł! Crotone straciło w tym sezonie aż 83 gole, więc niezwykle mocny duet Interu, Romelu Lukaku i Lautaro Martínez, stanie przed szansą na powiększenie swojego imponującego dorobku strzeleckiego. Gospodarze zrobią wszystko, by gościom przeszkodzić, bo porażka definitywnie pozbawi ich nadziei na utrzymanie we włoskiej ekstraklasie. Jedną z atrakcji tego spotkania będzie pojedynek polskiego wahadłowego Crotone,, z Achrafem Hakimim, jednym z najlepszych piłkarzy na świecie występujących na tej pozycji.Na spore emocje zanosi się także na słynnym San Siro, gdzie piąty w tabeli AC Milan zagra z Benevento Calcio. To niezwykle ważne starcie dla obu klubów, bo gospodarze walczą o swój pierwszy od siedmiu lat awans do Ligi Mistrzów UEFA, a goście bronią się przed spadkiem z Serie A TIM. Polski obrońca będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, ponieważ po stronie Milanu wystąpią tak groźni piłkarze, jak Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebić czy Rafael Leão.Na cztery kolejki przed końcem sezonu ligi francuskiej różnice w czołówce są minimalne i każdy punkt jest na wagę złota. Broniące tytułu Paris Saint-Germain traci jedno "oczko" do LOSC Lille i w ten weekend w starciu z RC Lens nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek straty. Piłkarze trenera Mauricio Pochettino muszą mieć się na baczności, bo drużyna z Lens jest niepokonana w lidze od ponad trzech miesięcy i niespodziewanie włączyła się do walki o awans do europejskich pucharów. Dla paryżan to okazja do rewanżu za jesienną konfrontację tych zespołów, w której przegrali 0:1. Na Parc des Princes w ekipie gospodarzy główne role mogą odegrać Kylian Mbappé i Mauro Icardi, którzy w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych strzelili w sumie aż sześć goli.Sporting CP jest jedynym klubem w czołowych europejskich ligach, który w tym sezonie nie przegrał żadnego meczu. Drużyna z Lizbony ma aż sześć punktów przewagi nad drugim w tabeli FC Porto, ale kwestia walki o mistrzostwo Portugalii cały czas pozostaje otwarta. W najbliższy weekend Lwy spróbują przedłużyć swoją fantastyczną passę w spotkaniu z zamykającym ligową stawkę CD Nacional. Gospodarze muszą być ostrożni, bo ekipa z Madery w bieżącym roku zatrzymała już takie zespoły, jak SL Benfica, Boavista FC czy CD Tondela. Na Estádio José Alvalade o kolejne gole dla Sportingu postara się Pedro Gonçalves, który ma dużą szansę zostać najmłodszym królem strzelców portugalskiej ekstraklasy od 27 lat.Początek nowego sezonu Formula 1 pokazał, że w tym roku walka o mistrzostwo świata może być bardzo wyrównana. Broniący tytułu Lewis Hamilton ma tylko punkt przewagi nad Maksem Verstappenem i w najbliższy weekend, podczas Grand Prix Portugalii, stoczy z Holendrem pojedynek o prowadzenie w klasyfikacji generalnej kierowców. Plany tej dwójki może pokrzyżować 21-letni Lando Norris, który w dwóch pierwszych wyścigach pokazał się ze świetnej strony i wyrósł na poważnego kandydata do najwyższych lokat. W malowniczo położonym Portimão wiele do powiedzenia mogą mieć również inni zawodnicy zgłaszający najwyższe aspiracje, m.in. Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Carlos Sainz i Sergio Pérez. Autódromo Internacional do Algarve charakteryzuje się sporą szerokością, dzięki czemu wyprzedzanie rywali jest możliwe w wielu miejscach trasy. To oznacza, że widzowie mogą być świadkami zaciętych zmagań i wielu zmian w czołówce.Czwartą rundę rozgrywek PGE Ekstraligi rozpocznie mecz w Toruniu, gdzie EWINNER APATOR podejmie ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz. Gospodarze, choć są beniaminkiem i odnieśli dotąd tylko jedno zwycięstwo, to za swoje występy zbierają pozytywne opinie. W poprzedniej kolejce ulegli broniącej mistrzostwa Polski FOGO UNII Leszno tylko 43:47, a popisową partię zaliczył Jack Holder. W najbliższym meczu Australijczyk stoczy pojedynek z Nickim Pedersenem, asem drużyny z Grudziądza, który od początku kampanii wygrał już dziewięć biegów, co jest drugim najlepszym wynikiem w PGE Ekstralidze.Sporych emocji można spodziewać się także na Stadionie Miejskim w Zielonej Górze, gdzie MARWIS.PL FALUBAZ zmierzy się z MOTOREM Lublin. Obie ekipy mają spore ambicje, więc powalczą w tym spotkaniu o pełną pulę. Kibice zobaczą w akcji m.in. Patryka Dudka, Maksa Fricke'a, Jarosława Hampela, Mikkela Michelsena i Dominika Kuberę. Cała piątka ma średnią punktów na bieg powyżej 2 punktów, dzięki czemu jest w czołówce najlepszych zawodników aktualnych rozgrywek.Plan transmisji:Piątek (30 kwietnia):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Krystian Plech, Mikołaj Kruk• 19:55 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Grzegorz Walasek, reporter: Marcin Musiał• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 22:10 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Michał Świerżyński• 22:40(Eleven Sports 1)Sobota (1 maja):• 12:55 FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2021:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowskireporterzy w Portugalii: Patryk Mirosławski, Aldona Marciniak• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 14:55 Serie A TIM: Hellas Verona - Spezia Calcio (Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:55 FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2021:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jarmakow, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowskireporterzy w Portugalii: Patryk Mirosławski, Aldona Marciniak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Marcin Nowomiejski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (2 maja):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:55(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokółreporterzy w Portugalii: Patryk Mirosławski, Aldona Marciniak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 23:15(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (3 maja):• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:00(Eleven Sports 10• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)