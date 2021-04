Finał Pucharu Polski i siatkarska Liga Mistrzów hitami weekendu w Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• Polska drużyna w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów i polska siatkarka w finale Ligi Mistrzyń

• Do tego finał piłkarskiego Pucharu Polski i kolejne spotkania o mistrzostwo Energa Basket Ligi.

W piątkowy wieczór odbędzie się czwarta tegoroczna gala mieszanych sztuk walki, organizowana przez Tomasza Babilońskiego. W walce wieczoru Babilon MMA 21 wystąpią Paweł Pawlak i Sergey Guzev. Dla Polaka będzie to pierwsza obrona mistrzowskiego pasa w wadze średniej. Fani obejrzą łącznie osiem pojedynków, w tym między innymi starcie Bartłomieja Gładkowicza znanego z reality show "Tylko Jeden" z udziałem zawodników MMA. Transmisja gali Babilon MMA 21 od godziny 19:30 dostępna jest w kanale Polsat Sport Fight, a od godziny 20:00 także w Polsacie Sport i Super Polsacie. Wielbiciele pięściarstwa w piątek również nie będą się nudzić. W Polsacie Sport Extra od godziny 20:00 transmitowana będzie gala brytyjskiego promotora Franka Warrena z walką wieczoru Sunny Edwards vs Moruti Mthalane.Hitem sobotniej oferty sportowych kanałów Polsatu będzie finisz rozgrywek siatkarskiej Ligi Mistrzów. Redakcja Polsatu Sport wysłała do włoskiej Werony kilkunastoosobowy zespół, który relacjonować będzie finał rywalizacji siatkarek oraz siatkarzy. O godzinie 15:00 rozpocznie się przedmeczowe studio, a bezpośrednio po nim do gry przystąpią zespoły z Conegliano (liga włoska) oraz Stambułu (liga turecka). W tej pierwszej ekipie gwiazdą jest reprezentantka Polski Joanna Wołosz. Zaraz po finale pań, rozegrany zostanie finał siatkarzy z udziałem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Rywalem wicemistrza Polski będzie włoskie Trentino. Po meczach do późnych godzin wieczornych trwać będzie program studyjny, obfitujący w wywiady i komentarze na gorąco.Także w sobotę rozegrany zostanie trzeci mecz finałowy koszykarskiej Energa Basket Ligi. Rywalizacja zespołów z Zielonej Góry oraz Ostrowa Wielkopolskiego jest niezwykle zacięta i po dwóch rozegranych już meczach każdy finalista ma na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Walka trwa do czterech wygranych, a najbliższą okazję do przechylenia szali na swoja korzyść Zastal i Stal będą miały właśnie w sobotę o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Extra. Fani sportów walki w sobotnią noc również znajdą coś dla siebie. O godzinie 3:00 w Polsacie Sport Extra rozpocznie się transmisja pięściarskiej gali Premier Boxing Champions. W walce wieczoru zmierzą się dwaj Amerykanie meksykańskiego pochodzenia z doświadczeniem w starciach o mistrzostwo świata, a więc Andy Ruiz jr. vs Chris Arreola. Godzinę później, ale w Polsacie Sport, transmitowana będzie gala UFC Fight Night. Tym razem do oktagonu w Las Vegas wejdą między innymi były rywal polskiego mistrza MMA, Jana Błachowicza, Dominick Reyes oraz nadzieja polskiego MMA, Krzysztof Jotko.Niedzielnym hitem sportowych kanałów Polsatu będzie mecz finałowy piłkarskiego Pucharu Polski. O najbardziej prestiżowe trofeum krajowego futbolu klubowego powalczą Raków Częstochowa i Arka Gdynia. Transmisja z Areny Lublin rozpocznie się o godzinie 15:00 w Polsacie Sport, a od 15:50 dostępna będzie także w Polsacie. W niedzielę coś dla siebie znajdą też fani motorsportu. W pierwszy weekend maja w hiszpańskim Jerez odbywa się czwarta runda Motocyklowych Mistrzostw Świata, a drugiego maja Polsat Sport News pokaże wyścigi we wszystkich trzech klasach cyklu MotoGP.Od poniedziałku w sportowych kanałach Polsatu królować będzie tenis za sprawą turnieju rangi ATP Masters 1000 w Madrycie. Tego dnia odbędzie się też czwarty mecz finałowy Energa Basket Ligi.Plan transmisji:Piątek (30 kwietnia):17.30 FORTUNA 1. liga - mecz: Widzew Łódź - Miedź Legnica (Polsat Sport)20.00 Babilon MMA 21 - walka: Paweł Pawlak - Siergiej Guzew (Polsat Sport)20.00 Boks: Walka o pas IBF World w Londynie - waga musza: Moruti Mthalane - Sunny Edwards (Polsat Sport Extra)22.00 Curling kobiet: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Kanada - Szwecja (Polsat Sport News)Sobota (1 maja)03.00 Curling kobiet: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Japonia - Szkocja (Polsat Sport Extra)12.30 FORTUNA 1. liga - mecz: Chrobry Głogów - ŁKS Łódź (Polsat Sport)13.00 Tenis: Turniej ATP w Estoril - 1. mecz półfinałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)13.30 FIA World Endurance Championship: Wyścig 6-godzinny w Spa-Francorchamps (Polsat Sport News)14.50 Futsal: Liga Mistrzów - mecz półfinałowy: Inter FS - Sporting CP (Polsat Sport Premium 1)15.00 Tenis: Turniej ATP w Monachium - 2. mecz półfinałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)16.45 Liga Mistrzyń - mecz finałowy: A.Carraro Imoco Conegliano - VakifBank Stambuł (Polsat Sport)19.05 MLS - mecz: New York Red Bulls - Chicago Fire FC (Polsat Sport News)19.30 Energa Basket Liga - 3. mecz finałowy fazy play-off: Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski - Enea Zastal BC Zielona Góra (Polsat Sport Extra)19.50 Futsal: Liga Mistrzów - mecz półfinałowy: Kairat Almaty - FC Barcelona (Polsat Sport Premium 1)20.15 Liga Mistrzów - mecz finałowy: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Trentino Itas (Polsat Sport)22.00 Curling kobiet: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Kanada - Szwajcaria (Polsat Sport Extra)Niedziela (2 maja):01.05 MLS - mecz: New England Revolution - Atlanta United FC (Polsat Sport News)03.00 Boks: Gala w Carson - waga ciężka: Chris Arreola - Andy Ruiz (Polsat Sport Extra)03.00 Curling kobiet: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Japonia - Chiny (Polsat Sport News)04.00 UFC Fight Night: Reyes vs. Prochazka - waga półciężka: Dominick Reyes - Jiri Prochazka (Polsat Sport)11.00 "Cafe futbol" - magazyn (Polsat Sport)11.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Hiszpanii - wyścig w klasie Moto3 (Polsat Sport News)12.10 Liga holenderska - mecz: ADO Den Haag - Feyenoord (Polsat Sport Premium 2)12.20 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Hiszpanii - wyścig w klasie Moto2 (Polsat Sport News)12.30 FORTUNA 1. liga - mecz: Górnik Łęczna - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Polsat Sport)12.55 Liga szkocka - mecz: Rangers FC - Celtic FC (Polsat Sport Premium 1)13.30 Tenis: Turniej ATP w Monachium - mecz finałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)14.05 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Hiszpanii - wyścig w klasie MotoGP (Polsat Sport News)14.25 Liga holenderska - mecz: AFC Ajax - FC Emmen (pol15.50 FORTUNA Puchar Polski - mecz finałowy: Raków Częstochowa - Arka Gdynia (Polsat Sport)16.55 Liga czeska - mecz: FC Slovan Liberec - AC Sparta Praga (Polsat Sport Premium 1)17.00 Tenis: Turniej ATP w Estoril - mecz finałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)17.00 Curling kobiet: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Szwecja - Japonia (Polsat Sport News)19.30 Liga czeska - mecz: SK Slavia Praga - FC Viktoria Pilzno (Polsat Sport Extra)22.00 Curling kobiet: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: USA - Kanada (Polsat Sport)Poniedziałek (3 maja):03.00 Curling kobiet: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Szwajcaria - Dania (Polsat Sport)09.00 Futsal: Liga Mistrzów - mecz półfinałowy: Kairat Almaty - FC Barcelona (Polsat SPort Premium 1)11.00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie - mecz 1. rundy gry pojedynczej (Polsat Sport)13.00 Futsal: Liga Mistrzów - mecz półfinałowy (Polsat Sport Premium 1)17.00 Curling kobiet: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Szwajcaria - Japonia (Polsat Sport News)18.00 Tenis: Turniej ATP w Madrycie - mecz 1. rundy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)19.30 Energa Basket Liga - 4. mecz finałowy fazy play-off: Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski - Enea Zastal BC Zielona Góra (Polsat Sport)19.50 Futsal: Liga Mistrzów - mecz finałowy (Polsat Sport Premium 1)20.30 Magazyn Fortuna 1 ligi (Polsat Sport News)22.00 Curling kobiet: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Kanada - Korea Południowa (Polsat Sport)