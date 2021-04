Świętowanie w Ekstraklasie, "Bitwa o Anglię", emocje we Francji - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Długi weekend w Canal+ to piłkarskie hity na finiszu Premier League, PKO Bank Polski Ekstraklasy i Ligue 1 Uber Eats.

• Szczególnie interesująco zapowiada się "Bitwę o Anglię" - czyli szlagierowy mecz Manchesteru United z Liverpoolem

Ostatni mecz pomiędzy "Czerwonymi Diabłami" a "The Reds" w Premier League miał miejsce 17 stycznia 2021 roku i zakończył się bezbramkowym remisem. Więcej emocji piłkarze Jurgena Kloppa i Ole Gunnara Solskjaera stworzyli tydzień później w Pucharze Anglii, gdzie po zaciętej rywalizacji na Old Trafford gospodarze wygrali 3:2. Zawodnicy z Anfield, aby myśleć o awansie do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie muszą zrewanżować się za porażkę w pucharze i wygrać w Bitwie o Anglię. Jak już informowaliśmy, piłkarska Bitwa o Anglię będzie miała specjalną oprawę w Canal+ Sport . Transmisję z tego spotkania stacja zaoferuje w trzech wariantach komentarza: neutralnym oraz pro-United i pro-Liverpool.Dziewięć punktów przewagi na trzy kolejki przed końcem i korzystny bilans w pojedynkach z Rakowem Częstochowa - to właśnie zdecydowało o tym, że Legia Warszawa już w środę mogła rozpocząć świętowanie swojego piętnastego tytułu Mistrza Polski. Dla trenera Czesława Michniewicza mecz z Wisłą Kraków będzie szansą na sprawdzenie zawodników szerokiej kadry. Odmienne nastroje panują w drużynie z Krakowa. Piłkarze Petera Hyballi już od pięciu spotkań nie są w stanie odnieść zwycięstwa, przez co posada Niemca jest mocno zagrożona. Mecz skomentują Bartosz Gleń i Michał Żewłakow.Na cztery kolejki przed końcem sytuacja na szczycie tabeli Ligue 1 Uber Eats nadal jest daleka od rozstrzygnięcia. O mistrzostwo Francji walczą obecnie aż cztery zespoły: Lille, PSG, Monaco i Lyon. Dwa ostatnie zmierzą się w bezpośrednim starciu, które może decydować o awansie do Ligi Mistrzów. Faworytem są monakijczycy, którzy nie dali się pokonać w żadnym z ostatnich pięciu spotkań. Olympique Lyon w ostatniej kolejce przegrał prestiżowy pojedynek z Lille, który oddalił ich od czołówki. Zawodnicy Rudiego Garcii nie zamierzają jednak składać broni i nie chcą wykluczyć się z emocjonującej walki o mistrzostwo. Mecz na szczycie Ligue 1 Uber Eats już ​w niedzielę, 2 majaPlan transmisji:Piątek (30 kwietnia)• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Tomasz Ćwiąkała• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Sobota (1 maja):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Grzegorz Kaczmarczyk• 16:00 eWinner 1. liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Dawid Stachyra• 16:10 LaLiga:(Canal+ Premium)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Przemysław Rudzki• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Marcin Baszczyński• 20:55 LaLiga:(Canal+ Premium)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Artur Kwiatowski, Marek Bojanowski• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Niedziela (2 maja):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 13:55 eWinner 1. liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Tomasz Piszcz• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Ćwiąkała• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 16:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak• 17:25 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Lipiński• 20:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Jarosław Koliński• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Poniedziałek (3 maja):• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 17:10 Ekstraklaa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Radosław Majdan• 17:55 eWinner 1. liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Mateusz Kędzierski• 18:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 19:30(Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 21:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)• 23:15(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski