"Miasto bezprawia", "Prawo dżungli", "W środku burzy" - weekend filmowy premium TV

W piątekkontynuuje emisję nowego serialu własnej produkcji(30 kwietnia). Produkcja to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczna sytuacja, w której znajduje się rodzina, pogłębia kryzys wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem, wokół sprawy narasta zmowa milczenia...Sobotnią premierą będzie(1 maja, Canal+ Premium) Johnny Messner i Steven Seagal w historii wendety byłego stróża prawa. Były detektyw i doświadczony gliniarz po odejściu z policji starał się zapomnieć o świecie pełnym przemocy. Stał się zupełnie innym człowiekiem. Jednak na wieść o zabójstwie swojego syna decyduje wrócić do brutalnego życia, które kiedyś tak dobrze poznał. Uzbrojony po zęby rusza na wojnę z lokalnymi gangsterami.Druga propozycja to(1 maja, Canal+ Film). W efekcie codzienność Marzeny i Janka wypełniona jest wzajemnymi pretensjami, co dobrze obrazuje kłótnia o to, że nawet nie mogą wyjechać za miasto zgodnie z założonym wcześniej planem. Celem krótkiej wyprawy jest znajdująca się na uboczu chatka, gdzie z dala od zgiełku, będzie okazja do tego, by przewartościować pewne sprawy. Pod okiem osobliwego terapeuty bohaterowie zmierzą się ze swoimi demonami, a na światło dzienne zaczną wychodzić ich frustracje, żale, głęboko skrywane emocje. Każde słowo czy gest nabierają znaczenia, pozwalając Marzenie i Jankowi stopniowo wychodzić poza strefę własnego komfortu.Z kolei w niedzielny wieczór(2 maja, Canal+ Premium). Walter po zakończeniu służby w marines wrócił do rodzinnej Luizjany. Skrywający wojenne traumy mężczyzna wiedzie życie u boku pięknej, młodej żony Fancy. Gdy w ich domu pojawia się Buddy - przystojny sąsiad wynajęty do naprawy ogrodzenia, kobieta od razu zwraca na niego uwagę. Lubiący sięgać po broń Walter wyraźnie daje jednak do zrozumienia, czym grozić może flirt z małżonką. Z powodu nadciągającego huraganu Buddy musi przeczekać nawałnicę w domu Waltera. Nagle ten składa mu nieoczekiwaną propozycję: 20 tysięcy dolarów za zabicie żony. Jaką grę toczą między sobą szaleni małżonkowie?Wśród premier także(2 maja, Canal+ Film). Film opowiada historię Mikołaja (Marcin Franc), który wskakuje do pociągu za kobietą, którą spróbuje przekonać, że są dla siebie stworzeni. Niestety, nie ma ze sobą biletu, co jest rzeczą świętą dla konduktora Nowaka (Jacek Kalucki), który zrobi wszystko, aby osoby nielegalnie podróżujące, poniosły konsekwencje.W poniedziałek(3 maja, Canal+ Premium). Terminal City, 2025. Świat został zainfekowany przez nieznanego wirusa, który zamienia ludzi w krwiożercze zombie. Niektórzy próbują walczyć, inni padają ofiarą nieznanej choroby. Były policjant Kyle Walker jest przywódcą jednostki specjalnej, której zadaniem jest wyjście poza bezpieczną zonę i znalezienie leku mogącego zatrzymać epidemię i uratować nielicznych pozostałych przy życiu ludzi.Kolejna propozycja to(3 maja, Canal+ Film). Film opowiada historię rozpoczynającego dopiero wykonywanie zawodu adwokata Michała Beloka. W życiu osobistym nie wiedzie mu się najlepiej. Dodatkowo doskwiera mu brak środków finansowych. Spotkany przypadkowo kolega ze studiów i aplikacji adwokackiej Grzegorz Szram oferuje mu możliwość podjęcia współpracy z międzynarodową sieciową kancelarią i umawia go na spotkanie z partnerem zarządzającym kancelarii Andrzejem Rohnertem. Dokonany przez niego wybór wpłynie na jego życie.Weekend wrozpocznie film(30 kwietnia). 60-letni Walter Scholl jest inicjatorem przymusowych eksmisji. Były sztangista jest najlepszym i najbardziej lojalnym przewoźnikiem zatrudnionym przez Rolanda Grone'a, który planuje ryzykowną transakcję na rynku nieruchomości. Chce pozbyć się wszystkich najemców kamienicy sprzed II wojny światowej położonej w jednej z najlepszych dzielnic, a potem odsprzedać ją z zyskiem. Pojawia się jednak problem. Jeden z lokatorów odmawia opuszczenia mieszkania pomimo nakazu sądowego. Walter rozpoznaje w nim syna, którego porzucił wiele lat wcześniej. Zamiast ujawniać się jako ojciec, Walter próbuje zbliżyć się do Jana i jego rodziny. Aby mu pomóc, Walter musi zmierzyć się nie tylko ze swoim nieuczciwym szefem, ale także z własną przeszłością.Niedzielną Megapremierąbędzie film(2 maja). Stan (Charlie Hunnam) i Lion (Jack O'Connell) to dwaj bracia walczący o utrzymanie pozycji w świecie podziemnego boksu na gołe pięści. Kiedy Stanowi nie udaje się spłacić zobowiązań względem niebezpiecznego bossa (Jonathon Majors), mężczyźni zmuszeni są eskortować pewną podróżniczkę (Jessica Barden) pod wskazany adres. Przy okazji muszą zmierzyć się z innymi wyzwaniami i przeciwnościami losu, a ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Dramat o braterskiej miłości i walce o przetrwanie w świecie podziemnych walk bokserskich w reżyserii Maxa Winklera.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(1 maja, Cinemax 2). Wiebke (Nina Hoss) jest instruktorką jazdy konnej i adopcyjną matką Nicoliny (Adelia-Constance Ocleppo). Matkę i córkę łączy silna więź. Razem planują powiększyć rodzinę o pięcioletnią Rayę (Katerina Lipovska). Wkrótce Wiebke dowiaduje się, że jej nowa córka nie jest w stanie budować emocjonalnych więzi. Z czasem też dziecko zaczyna dziwnie się zachowywać i staje się coraz bardziej agresywne. Kiedy specjalista wyjaśnia, że Raya nie odczuwa empatii i jej zaburzenia są dużo bardziej złożone niż to się mogło na początku wydawać, Wiebke musi zdecydować, czy chce ją zatrzymać i jednocześnie ryzykować bezpieczeństwo Nicoliny.W niedzielę(2 maja, Cinemax). Marcell jest bogatym i odnoszącym sukcesy architektem, któremu jednak daleko do bycia szczęśliwym człowiekiem. Mężczyzna spędza swoje 40. urodziny na nudnej, korporacyjnej kolacji. Jakby tego było mało, jego przegrani przyjaciele z dzieciństwa, których tak skutecznie unikał przez ostatnie 20 lat, również niespodziewanie odwiedzają go, aby świętować. Gang składający się z Vinsza, Alexy, Gusztiego, Jeta oraz Adriana, nie jest już na niego wściekły i gotowy jest odnowić łączącą ich niegdyś relację. Niespodziewanie jednak wieczór przybiera mroczny i tragiczny obrót, zmuszając Marcella do podjęcia decyzji: po raz kolejny zawieść swoich przyjaciół lub stanąć w ich obronie i pomóc im wykonać coś bardzo szalonego - przemycić obraz na najlepszą aukcję dzieł sztuki w Budapeszcie.Drugą premierą jest dramat(2 maja, Cinemax 2). W czerwcu 1982 roku Izrael atakuje Liban, który już wcześniej był w stanie chaosu po wojnie domowej. Podczas gdy konflikt geopolityczny narasta, w prywatnej szkole na obrzeżach Bejrutu 11-letni Wissam jest bardzo zdeterminowany, by znaleźć w sobie odwagę i powiedzieć koleżance, że ją kocha. Takiemu marzycielowi jak on, który częściej rysuje niż gra w piłkę nożną, trudno jest pojąć wagę zbliżającego się dramatu. Dla jego nauczycieli, Yesmine i Josepha, odrzutowce na niebie sygnalizują coś znacznie większego. Obydwoje próbują ukryć swoje rosnące obawy z uwagi na uczniów. Starają się też udawać, że w ich związku nie ma żadnych rys, mimo że znajdują się po różnych stronach politycznej barykady.