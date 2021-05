Nowy serial kryminalny "Dochodzenie" w Ale kino+. Premiera w polskiej telewizji.

Łukasz Szewczyk

• Prawdziwa historia kryminalna prosto z Danii

"Dochodzenie" to sześcioodcinkowy serial kryminalny odtwarzający autentyczne morderstwo, które miało miejsce niespełna cztery lata temu w Danii. Szwedzka dziennikarka Kim Wall zaginęła podczas wywiadu z właścicielem łodzi podwodnej Peterem Madsenem, przeprowadzanego w czasie rejsu na jej pokładzie. Skomplikowane śledztwo trwało miesiącami. Prowadzący je Jens Møller Jensen (Søren Malling) musiał pracować pod wielką presją rodziny zmarłej, mediów i prokuratury. Sprawa była głośna, a jej okoliczności (wyłowiona z morza zatopiona wcześniej łódź podwodna i podejrzany lokalny milioner-wynalazca porównywany do Elona Muska czy Richarda Bransona) dodatkowo utrudniały pracę.Warto zwrócić uwagę, że scenarzystą i reżyserem serialu jest utalentowany duński twórca filmowy Tobias Lindholm, który wcześniej był autorem scenariuszy między innymi do serialu "Rząd" oraz znanych filmów Thomasa Vinterberga z Madsem Mikkelsenem "Polowanie" czy nagrodzonej tegorocznym Oscarem® w kotegorii najlepszy film międzynarodowy produkcji "Na rauszu".Polska premiera serialu w środę 5 maja 2021 roku o godzinie 20.10 na antenie telewizji Ale kino+ na platformie Canal+ i sieciach kablowych oraz na internetowej platformie Canal+ Online.