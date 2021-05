Więcej kanałów TVP w naziemnej telewizji cyfrowej, w tym TVP Dokument. Wkrótce 4K

Łukasz Szewczyk

• Od maja w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) dostępna jest szersza oferta programów tematycznych Telewizji Polskiej.

• Nadawca udostępni także rozgrywki Euro 2020 w jakości 4K

Od 1 maja 2021 roku rozszerzona oferta programowa TVP dostępna będzie dla widzów w całej Polsce bezpłatnie., dostępna do tej pory w ofercie płatnej telewizji oraz naziemnie na MUX-8 zyskuje w nowym standardzie telewizji naziemnej ogólnopolski zasięg nadawczy bezpłatnie, w lepszej jakości obrazu - HD. Podobnie kanałydostępne do tej pory tylko w ofercie płatnej lub w ograniczonej naziemnej, dzięki testom DVB-T2/HEVC zostaną udostępnione również bezpłatnie dla 90% populacji.Dzięki testom DVB-T2/HEVC na multipleksie testowym, nadawanie programu w jakości Ultra HD /4K drogą naziemną stało się możliwe. Jest to przełom technologiczny, a TVP jest pierwszym i jak dotąd jedynym nadawcą, który już niebawem udostępniNowa technologia w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej (standard DVB-T2/HEVC) to nowa jakość dźwięku i obrazu. TVP realizując testy nowej technologii na skalę ogólnopolską będzie najlepiej przygotowana do skoku technologicznego, jaki nastąpi w 2022 roku. Ogólnopolskie testy nowego standardu to także umożliwienie widzom w całej Polsce przegotowania się do poważnej zmiany technologicznej, jaką jest zmiana standardu nadawania oraz doskonała okazja, żeby promować najlepsze treści oferowane przez TVP w Naziemnej Telewizji Cyfrowej bezpłatnie.Aby odbierać telewizję naziemną w nowym standardzie DVB-T2/HEVC i zyskać dostęp do szerszej oferty programów Telewizji Polskiej należy mieć indywidualną antenę do odbioru telewizji naziemnej lub korzystać ze zbiorczej w budownictwie wielorodzinnym oraz odbiornik telewizyjny obsługujący standard DVB-T2/HEVC. W przypadku starszych telewizorów należy dokupić zewnętrzny tuner/dekoder dostosowany do nowego standardu.