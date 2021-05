Antena TV już nadaje. Nowy kanał naziemnej telewizji cyfrowej. Co w ramówce?

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (1 maja 2021 roku) nadawanie rozpoczął nowy kanał naziemnej telewizji cyfrowej - Antena TV HD

• Hitem premierowe odcinki serialu "Moda na sukces"

Nowy kanał Antena TV kierowany jest z wyślą o widzach w wieku 45+. Oferta stacji powstaje z myślą o osobach dojrzałych i aktywnych, które mają czas, żeby skoncentrować się na własnych potrzebach, pasjach i zainteresowaniach. Jak zapowiada nadawca, w ramówce przeważać będą programy rozrywkowe, seriale fabularne, poradniki i programy edukacyjne z różnych dziedzin. Uznana klasyka przeplatać się będzie z premierami oraz programami specjalnie przygotowywanymi na potrzeby stacji.Obecnie największym hitem stacji premierowe odcinki kultowego serialu amerykańskiego. Produkcja opowiada o losach rodziny Forresterów, prowadzących znany dom mody w Los Angeles. W trakcie zdobywania międzynarodowego prestiżu, sławy i bogactwa małżeństwu udało się wychować czwórkę dzieci w ciepłej, domowej atmosferze. Serial jest pełen tajemnic, zwrotów akcji oraz wątków miłosnych.Antena TV przypomni także westernowy serialopowiadający o życiu farmera Ben Cartwrighta i jego czterech synów. Bohaterowie, żyjący na samotnym ranczu na Dzikim Zachodzie mają liczne przygody i napotykają wiele problemów, które dzielnie przezwyciężają.Na antenę wróci także popularny w latach 90-tych serial, którego każdy z odcinków przedstawia rozmowę ojca z synem, na temat który syn przyniósł po rozmowie ze swoim przyjacielem - Marcinem. W ramówce znajdzie się polski serial. Cztery przyjaciółki są kilkanaście lat po ukończeniu liceum medycznego, ale tylko jedna z nich pracuje w zawodzie. Bohaterki serialu dokonują trudnych wyborów i stawiają czoła problemom. Ich życie nie jest usłane różami, ale jedno jest pewne - na pewno się nie poddadzą.W programiedoktor Adam Tański, znany ichtiolog, zabierze widzów w podróż po najbardziej malowniczych zbiornikach wodnych. Program jest pełen ciekawostek, które zainteresują wszystkich pasjonatów wędkarstw. Z kolei w programiewalijski wokalista i prezenter radiowy Aled Jones zabiera widzów w fascynującą podróż po świecie muzyki klasycznej, podczas której odwiedzi miejsca w których żyło i tworzyło wielu wspaniałych kompozytorów. W seriigospodarz programu zaprasza do wysłuchania opowieści kryjących się za największymi w historii dziełami muzyki klasycznej.Kolejna propozycja to seria, w któej brytyjski architekt Charlie Luxton i amerykański pisarz i podróżnik Mame McCutchin prezentują amerykańską sztukę i odwiedzają renomowane muzea. Podróżując autokarem po Ameryce i odkrywają rzadko spotykane zbiory i intrygującą sztukę. Programprzedstawia losy pięciu właścicielek salonów, które chcą rozwijać swoje firmy, jednocześnie konkurując ze sobą o klientów i stylistów. Z kolei twórcy seriiukazują hedonizm Las Vegas, szalone Buenos Aires, romantyczny Paryż, Florencję - klejnot renesansowych Włoch, a także Londyn, Stambuł, czy piękno Petersburga.W ramówce znajdzie się programBohater programu ma trzydzieści tysięcy dolarów i trzydzieści dni, aby poznać i zrozumieć tajniki życia najbogatszych. Wkrótce jednak odkrywa, że potrzeba o wiele więcej niż pieniędzy i ubrań, aby nowobogacki komik dostał się do elit. Na antenie stacji program poradnikowydla aktywnych oraz programy kabaretowe.Twórcy stacji zapowiadają, że ramówka stacji stale będzie poszerzana o kolejne pozycje dobrze znane widzom jak i produkcje premierowe.Antena TV jest nową stacją, powstałą w wyniku konkursu na zagospodarowanie wygasłej koncesji stacji ATM Rozrywka. Stacja dostępna jest w ramach pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), dzięki czemu od początku nadawania Antena TV dostępna jest bezpłatnie dla widzów w całej Polsce. Kanał dostępny będzie w ofertach operatorów sieci kablowych.Nadawcą stacji jest firma Michał Winnicki Entertainment, która w swoim portfolio ma wiele kanałów tematycznych, wśród nich m.in. Adventure, Home TV, Nuta.TV, Power TV, Gold TV, Top Kids, Top Kids JR, TVC, Ultra TV 4K, Biznes24 czy Filmax.