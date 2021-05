Łukasz Kadziewicz przechodzi z Polsatu do Onet Sport i Przeglądu Sportowego

Łukasz Szewczyk

• Łukasz Kadziewicz dołącza do newsroomu sportowego Ringier Axel Springer Polska

• Będzie komentatorem i dziennikarzem Onet Sport i Przeglądu Sportowego

• Nowe stanowisko obejmuje od maja.

Łukasz Kadziewicz po sześciu latach odchodzi z telewizji Polsat, z którą był związany od zakończenia kariery sportowej w 2015 roku. 4 maja 2021 r. rozpoczyna współpracę z redakcją sportową Ringier Axel Springer Polska. Do redakcji Onet Sport i "Przeglądu Sportowego" dołącza jako dziennikarz i komentator. To ważne wzmocnienie przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi.- mówi Łukasz Kadziewicz.- mówi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny i dyrektor programowy Onetu.- podkreśla Jacek Stańczyk, redaktor naczelny serwisów sportowych Ringier Axel Springer Polska.Łukasz Kadziewicz, siatkarz grający na pozycji środkowego, to dwukrotny olimpijczyk (Ateny 2004 oraz Pekin 2008) i wicemistrz świata (Japonia 2006). W trakcie kariery sportowej grał m.in. w AZS Olsztyn, Gazprom Surgut (Rosja), Jastrzębski Węgiel, Sparkling Mediolan (Włochy), Trefl Gdańsk, Lokomotiw Biełgorod (Białoruś), Al Arabi Ad-Dauha (Katar) i Casa Modena (Włochy). Jest fundatorem Fundacji Druga Szansa Łukasza Kadziewicza, która za cel statutowy stawia sobie pracę z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Jest też współwłaścicielem sieci restauracji PaTaThai serwującej autentyczne dania kuchni tajskiej. Finalista show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".