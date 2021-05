Nowy kanał filmowo-serialowy Red Top TV. Emisja w HD i 4K

Łukasz Szewczyk

• Wystartował nowy kanał Red Top TV, który dostępny będzie w wersji HD a także 4K.

• Co w ramówce?

Zgodnie z warunkami zawartymi w koncesji Kanał Red TOP TV, będzie programowo kanałem filmowo-serialowym, opartym o kultowe produkcje kina amerykańskiego oraz europejskiego. Już na starcie kanał przypomni kultowe seriale takie jak brazylijska "Niewolnica Isaura" w remasterowanej wersji z nowym "współczesnym" tłumaczeniem. Kolejne propozycje to kultowe czeskie seriale z lat siedemdziesiątych "Kobieta za ladą" oraz "Szpital na peryferiach". Stacja zaoferuje wersje seriali remasterowane z nowym "współczesnym" tłumaczeniem.Kanał planuje kilka specjalnych cykli programowych opartych o produkcje filmowe i telewizyjne Europy Wschodniej oraz produkcje azjatyckie. Oferta będzie stale uzupełniana przez wybrane produkcje współczesne: południowo-amerykańskie, rosyjskie, skandynawskie oraz azjatyckie. Stacja wyjdzie naprzeciw amatorom popularnego trendu jakim jest "Binge-watching" i w specjalnych cyklach będzie pokazywał po kilka odcinków kolejnych seriali. W ofercie kanału znajduje się obecnie kilkanaście seriali poczynając od "Sagi Rodu Forsytów" , "Dzieci Arbatu", aż po współczesną produkcję Sony Pictures Television "Maria Magdalena" - serial nie pokazywany wcześniej w telewizji w Polsce.Stacja zapowiada ponadto całą gamę własnych produkcji programowych poświęconych nieznanym faktom z historii kina oraz filmu. Specjalną ofertą skierowaną do koneserów filmu będzie cykl "Po raz pierwszy w Polsce" gdzie stacja pokaże tytuły które nigdy nie były dystrybuowane w kinach ani telewizji w Polsce. W bibliotece kanału znajduje się obecnie około 100 pozycji nigdy wcześniej nie pokazywanych polskim widzom.Z uwagi na dość kluczowy dla dystrybucji filmowej moment, kiedy zmienia się jej model i obok dotychczasowej dystrybucji kinowej pojawia się na równorzędnych zasadach dystrybucja poprzez platformy VOD, wiele miejsca w programach Red Top TV krytycy i edukatorzy poświęcać będą omawianiem produkcji oraz ofert najważniejszych platform streamingowych na świecie.Kanał jest oferowany sieciom telewizji kablowej oraz platformom satelitarnym bezpłatnie. Dystrybucją kanału zajmuje się spółka Pasja TVNadawcą kanału Red Top TV oraz właścicielem Platformy Red GO jest Red Carpet Media Group S.A. nadawca kanału Red Carpet TV poświęconego tematyce Show biznesowo-lifestylowej .