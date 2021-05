Wystartowało Radio SuperNova, zastąpiło Radio WAWA. "Gramy po polsku"

Łukasz Szewczyk

• W środę (5 maja 2021 roku) wystartowało radio SuperNova

• Stacja nadaje swoje programy pod hasłem "Gramy po polsku"

• Radio Supernowa w eterze zastąpiło Radio WAWA

Ekipa Radia SuperNova / Fot. SuperNova

Radio SuperNova

Pierwszym utworem, który pojawił się na antenie nowej stacji o godz. 6:00, był "Początek" z Męskiego Grania 2018 w wykonaniu Dawida Podsiadły, Korteza i Krzysztofa Zalewskiego. Piosenka rozpoczynała także każde pasmo. -- mówi Anna Paluszek, dyrektor programowa radia SuperNova. Do zespołu radia dołączyli nowi prowadzący, producenci programów i twórcy audycji.Nowy liner stacji to "Gramy po polsku". Na antenie pojawią się współczesne polskie przeboje, a także utwory z lat 80., 90. i powstałe po roku 2000. Stacja postawi także na promocję nowych brzmień i art popu.Pasmo poranne poprowadzą znani z anteny radia WAWA Katarzyna Żochowska i Kuba Adamiak. "Przed wami SuperNovy Dzień!" rozpoczyna się od poniedziałku do piątkuo godzinie 6:00, kończy o 9:00. Natomiast w soboty pojawi się na antenie o godz. 8:00i potrwa do godz.10:00. Nowością w programie są m.in. "SuperRing Na Grubo" - autorski program Artura Jarząbka, który przeszedł do SuperNovej z Radia ESKA, oraz felieton "Śliwką w kompot" Marcina Śliwy, krakowskiego dziennikarza stacji. "SuperNovy Dzień" będzie tworzony we współpracy z dziennikarzami Grupy ZPR Media.O godz. 9:00 rozpoczyna się pasmo towarzyszące "SuperGramy", którego prowadzącym jest Dawid Wajda. O 12:00 Artur Jarząbek prezentuje godzinny program "SuperNova w samo południe", w którym zawsze zajmuje się tematami, które rozgrzewają emocje. Do programu są zapraszani eksperci i słuchacze. W drugiej odsłonie pasma towarzyszącego "SuperGramy" mikrofon przejmuje od godz. 13:00 Mateusz Kwiatkowski, a o 15:00 program "Projekt Popołudnie" rozpoczynają Piotr Jachim i Kamil Kowalski, którzy przedstawiają podsumowanie dnia. W programie najważniejsze wydarzenia omawiają dziennikarze Grupy ZPR Media, pojawią się w nim także stałe pozycje takie jak np. "SuperBiznes" czy "SuperSport". Kolejna pozycja, która pojawi się na antenie radia, to "Miejskie granie - strefa kultury i nowej muzyki" Moniki Król. W programie: art pop, nowa aspiracyjna muzyka, a także wywiady z artystami, twórcami kultury, premiery muzyczne, rekomendacje kulturalne. Program jest emitowany od poniedziałku do soboty od godz. 18:00 do 21:00. W sobotę w jego ramach o godz. 20:00 pojawi się "Super 13 - lista przebojów".W weekendy na antenie zagości pasmo "SuperWeekend" (sobota 10:00-18:00, niedziela 8:00-22:00), podczas którego będzie można posłuchać m.in. wywiadów z artystami, prowadzonych przez dyrektora muzycznego stacji Pawła Wiszniewskiego. Prowadzącymi SuperWeekend będą m.in. Piotr Grządkowski, Mateusz Kwiatkowski, Piotr Jachimi pozostali prezenterzy stacji.- mówi Anna Paluszek.Oprawę stacji przygotował Maciej Woźnica, producent Grupy ZPR Media, a w jinglach śpiewa Dede Negra znana m.in. z coveru "Mój jest ten kawałek podłogi".Równocześnie ze startem stacji uruchomiono nową stronę Radiosupernova.pl i nową aplikację. -- mówi Paweł Szaniawski, prezes spółek, do których należą koncesje radia SuperNova.SuperNova nadaje w 15 miastach: w Warszawie, Ostrołęce, Krakowie, Rzeszowie, Gdańsku, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Opolu, Trzebnicy, Nowym Sączu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie, Koninie oraz w Kielcach.