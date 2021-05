World Cup of Pool w Sportklubie. Blisko 50 godzin transmisji z Milton Keynes

Łukasz Szewczyk

• Rusza World Cup of Pool

• Po raz szósty w historii w Anglii, ale po raz pierwszy w Milton Keynes, z udziałem polskiego duetu i pulą nagród wynoszącą ćwierć miliona dolarów.

• Pięć dni zmagań na żywo na antenie Sportklubu

World Cup of Pool to relatywnie młody turniej z niedługą historią, cieszący się jednak w bilardowym światku wielkim prestiżem. Jego pierwsza edycja zorganizowana została w 2006 roku w walijskim Newport, a triumfowali w niej wówczas reprezentanci Filipin. Od tamtej pory impreza rozgrywana jest - z małymi przerwami - co roku, choć w ubiegłym sezonie została odwołana z powodu pandemii COVID-19, która właśnie wiosną rozprzestrzeniała się pierwszą falą po Starym Kontynencie.W bieżącym sezonie organizatorzy postanowili przywrócić World Cup of Pool do kalendarza, a gospodarzem imprezy uczyniono po raz pierwszy w historii angielskie Milton Keynes. Po raz kolejny za to cały turniej kibice w naszym kraju będą mieli przyjemność obejrzeć na antenie Sportklubu. Stacja będzie transmitowała wszystkie sześć dni zmagań i łącznie planuje zaprezentować na żywo blisko 50 godzin materiału z zawodów. Sportklub chce pokazać wszystkie mecze imprezy - aż od spotkań pierwszej rundy po decydującą o tytule batalię finałową.Kto znajdzie się w finale dowiemy się dopiero w piątek 14 maja, największe szanse na to, aby dobrnąć do tej fazy rywalizacji mają broniący tytułu Austriacy, należący od lat do światowej czołówki Chińczycy, a także Brytyjczycy oraz mający za sobą bardzo dany występ w ostatniej edycji turnieju Holendrzy i Hiszpanie.Duże szanse na dobry wynik na Wyspach mają również Polacy, którzy w tym roku wystąpią w składzie Mieszko Fortuński i Wojciech Szewczyk. Biało-Czerwoni to turniejowa "szóstka", a w pierwszej rundzie ich rywalami będą reprezentanci Kuwejtu (spotkanie to na żywo w Sportklubie we wtorek w sesji popołudniowej). Zwycięzca tej konfrontacji w drugiej rundzie zmierzy się z lepszym z pary: Niemcy - Litwa.Tradycyjnie w turnieju biorą udział 32 pary wybrane przez organizatorów. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach dwa miejsca zarezerwowane są dla gospodarzy, którzy wystawiają składy A i B, resztę obsadzają przedstawiciele 31 narodowości. Impreza od pierwszej rudny rozgrywana jest systemem pucharowym. W pierwszym etapie do szesnastu rozstawionych drużyn dobierana jest nierozstawiona szesnastka. Zwycięzcy tych meczów awansują do kolejnego etapu i tak dalej aż do wielkiego finału. Pula nagród w tegorocznej edycji imprezy wynosi ćwierć miliona dolarów, zwycięzcy otrzymają z niej 60 tysięcy dolarów na parę.Sportklub w tym roku przeprowadzi bardzo obszerne transmisje z World Cup of Pool. Od 9 do 14 maja stacja wyemituje z turnieju blisko 50 godzin na żywo. Pierwsza transmisja już w niedzielę 9 maja o godz. 18:30. Od poniedziałku (10 maja) do piątku (14 maja) wszystkie spotkania na żywo w Sportklubie w dwóch pasmach: popołudniowym (w godz. 13:00-17:00) oraz wieczornym (w godz. 18:30-22:30).