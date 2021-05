Polska edycja randkowego reality-show "40 kontra 20" latem w TVN7 i Player.pl

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczęły się nagrania do pierwszej polskiej edycji programu "40 kontra 20".

• Zdjęcia będą realizowane na greckiej wyspie Kreta

• Premiera reality show w TVN7 i Player.pl planowana jest na czerwiec 2021 roku

Miłość nie pyta o wiek. To główne przesłanie nowego randkowego show "40 kontra 20", w którym dwóch mężczyzn - starszy i młodszy - będzie rywalizować ze sobą o względy kilkunastu atrakcyjnych, pewnych siebie kobiet w różnych grupach wiekowych. W wyborze tej jedynej może liczyć się wszystko - lecz nie metryka! Ten warunek w programie nie ma żadnego znaczenia, dlatego kandydatki do serca panów to zarówno ambitne, nowoczesne, silne, dojrzałe kobiety jak i młode, wyzwolone, pewne siebie dziewczyny. Wszystkich uczestników mimo odmiennych charakterów, doświadczeń i planów na przyszłość, łączy jedno - szukają miłości.Droga do wielkiego finału, w którym każdy z mężczyzn zadeklaruje uczucie jednej wyjątkowej kobiecie, nie będzie prosta. Uczestniczki czeka szereg wyzwań, zadań i randek, podczas których będą musiały starać się o serce panów. Mężczyźni natomiast będą próbowali przekonać każdą z pań do swojego stylu życia. Bajecznie wygodnego i stabilnego albo pełnego przygód i nieprzewidywalności. Raz w tygodniu podczas eliminacji dwie uczestniczki będą musiały opuścić program.Nowa propozycja to nie tylko program o szukaniu swojej drugiej połówki. To również okazja, aby zburzyć stereotypy oraz przełamać tabu związane z różnicą wieku w związkach i poznać odpowiedź na pytanie - czy wiek w miłości odgrywa jakiekolwiek znaczenie? W programie, widzowie będą mogli zaobserwować także, jak ludzie o odmiennych doświadczeniach, stylach życia, zachowują się pod jednym dachem."40 kontra 20" to pierwszy w historii polskiej telewizji program typu dating show, w którym nie ma podziału na wiek. Biorą w nim udział kobiety od 20 do 50 lat oraz mężczyźni w dwóch grupach wiekowych - poniżej 30 roku życia oraz powyżej 40.Niemiecki odpowiednik "40 kontra 20" miał premierę w 2020 roku na platformie OTT JOYN, a jego oglądalność rosła z tygodnia na tydzień, stając się najchętniej oglądanym programem w historii serwisu.Za polską wersję programu odpowiada Constantin Entertainment Polska.