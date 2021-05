Eleven Sports traci Formułę 1. Od 2023 roku prawa przejmuje nowa platfoma Viaplay

Łukasz Szewczyk

Nordic Entertainment Group (NENT Group), firma streamingowa działająca w regionie państw nordyckich oraz Formuła 1, uzgodniły warunki pierwszej współpracy w zakresie praw do transmisji wyścigów w Polsce. Od 2023 roku, należąca do NENT Group platforma streamingowa Viaplay, będzie wyłącznym domem Formuły 1 w Polsce. Transmisje zawodów najpopularniejszego sportu motorowego na świecie, będą obejmowały obszerne oraz innowacyjne relacje przygotowane w języku polskim. Zawarte porozumienie rozszerza długoterminowe partnerstwo NENT Group z Formułą 1 do dziewięciu rynków europejskich.Formuła 1 zyskała ogromną popularność w Polsce wraz z debiutem Roberta Kubicy w teamie BMW Sauber w 2006 roku. Polski kierowca już w swoim trzecim wyścigu, który odbywał się na torze Monza, uplasował się na podium. Następnie, w 2008 roku, wygrał pierwszy w historii Polski wyścig Formuły 1, zdobywając Grand Prix Kanady. Po wypadku, który miał miejsce w 2011 roku, Robert Kubica był autorem jednego z najbardziej spektakularnych sportowych powrotów, gdy w sezonie 2019 zasiadł za kierownicą bolidu teamu Williams.W Polsce, w sezonach 2023, 2024 oraz 2025, platforma Viaplay będzie transmitowała na żywo zarówno wszystkie wyścigi Formuły 1, jak i kwalifikacje oraz sesje treningowe. Transmisje będą prowadzone z wykorzystaniem najwyższej klasy studia oraz przy udziale polskich komentatorów i ekspertów. W każdym sezonie, cztery wydarzenia pokazywane na żywo, a także pełny pakiet skrótów ze wszystkich wydarzeń, będą w Polsce dostępne bezpłatnie.- mówi Anders Jensen, prezes NENT Group.NENT Group przedłużyła niedawno prawa do transmisji w Polsce spotkań Bundesligi do 2029 roku, od jesieni pokaże również mecze Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA . Platforma Viaplay zostanie uruchomiona w Polsce w sierpniu tego roku, a cena pojedynczego pakietu będzie wynosiła 34 zł miesięcznie.NENT Group posiada prawa do transmisji wyścigów Formuły 1 w Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii, Estonii, Łotwie oraz Litwie. W 2022 roku Grupa przejmie prawa do pokazywania zawodów Formuły 1 również w Finlandii, gdzie kierowcy tacy jak Kimi Räikkönen i Valtteri Bottas pozostają najbardziej popularnymi sportowcami w kraju.W Polsce oraz krajach bałtyckich prawa do transmisji wydarzeń sportowych należące do NENT Group obejmują mecze Bundesligi do 2029 roku, rozgrywki ligi hokejowej NHL do 2026 roku (Estonia/Łotwa/Litwa), a także spotkania Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA do 2024 roku (Estonia/Łotwa/Litwa) oraz wyścigi Formuły 1 do 2024 roku (Estonia/Łotwa/Litwa) i 2025 roku (Polska).W regionie państw nordyckich, NENT Group posiada prawa do transmisji meczów niemieckiej Bundesligi (Szwecja/Norwegia/Dania/Finlandia/Islandia) do 2029; angielskiej Premier League (Szwecja/Norwegia/Dania/Finlandia), mistrzostw świata w hokeju na lodzie IIHF (Szwecja/Norwegia/Dania/Finlandia/Islandia) oraz spotkań kwalifikacyjnych reprezentacji w piłce nożnej (Szwecja/Islandia) do 2028 roku, a także rywalizacji w sportach zimowych organizowanych przez FIS (Szwecja/Norwegia/Dania/Finlandia) do 2026 roku oraz spotkań Ligi Mistrzów (Dania/Islandia) i Ligi Europy UEFA (Szwecja/Norwegia/Finlandia/Islandia), a także wyścigów Formuły 1 (Szwecja/Norwegia/Dania/Finlandia/Islandia) do 2024 roku.