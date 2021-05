Zoom TV przesuwa premierę polskiej edycji programu "Magia nagości"

Łukasz Szewczyk

• Polacy jednak wstydzą się nagości?

• Zoom TV przekłada premierę polskiej edycji programu "Magia nagości"

Telewizja Zoom TV przesuwa premierę polskiej edycji randkowego show "Magia nagości". Prowadzącą program została Beata Olga Kowalska , znana m.in. serialu "Ranczo", w którym zagrała uwielbianą przez widzów Panią Doktorową.- czytamy w lakonicznym komunikacie zarządu Kino Polska TV.Nadawca nie zdradza powodów swojej decyzji. Od początku ogłoszenia planów produkcji polskiej edycji program wzbudzał sporo kontrowersji. Zapowiadało się, że będzie to jedna z najgłośniejszych telewizyjnych premier. Co ciekawe, od kilku dni Zoom TV na swojej antenie informował, że trwają poszukiwania uczestników do drugiej edycji show.Przypomnijmy, że "Magia nagości. Polska" to show randkowy, którego uczestnicy wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę na podstawie ich nagich ciał. Program jest swoistym eksperymentem telewizyjnym, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wybór partnera lub partnerki wyłącznie w oparciu o cechy fizyczne determinuje na przykład powodzenie związku. Program jest oparty na brytyjskim formacie Naked Attraction, który powstał dla jednego z największych brytyjskich nadawców Channel 4 (Channel 4, podobnie jak BBC, ma status nadawcy publicznego). Brytyjską wersję Naked Attraction prowadzi pisarka i dziennikarka Anna Richardson.