Znane osoby przejmują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w nowym programie TTV

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TTV rozpoczyna emisję nowego programu "To tylko kilka dni", w którym znane osoby opiekują się osobami niepełnosprawnymi.

• W roli opiekunów zobaczymy m.in.: Basia Kurdej-Szatan, Dagmara Kaźmierska, Sławomir (Paweł Zapała), Michał Koterski oraz Daniel Kuczaj.

"To tylko kilka dni" w TTV i na Player.pl / Fot. TTV

"To tylko kilka dni" w TTV / Fot. TTV

"To tylko kilka dni" w TTV i na Player.pl / Fot. TTV

"To tylko kilka dni" to pozytywne i burzące stereotypy spotkanie dwóch światów. Roli opiekunów osób niepełnosprawnych podjęli się między innymi Basia Kurdej-Szatan, Dagmara Kaźmierska, Sławomir (Paweł Zapała), Michał Koterski oraz Daniel Kuczaj. Spotkają się oni z ludźmi, którzy na co dzień potrzebują wsparcia osób trzecich. W tym czasie rodzina lub prawni opiekunowie wyjadą na kilkudniowy urlop. Gwiazdy, które wzięły udział w projekcie spróbują wnieść do życia swoich nowych znajomych powiew energii i inną perspektywę. Także dla nich to będzie czas na chwilę refleksji i docenienie tego, co się ma.- komentuje Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV.Siedmioodcinkowa seria zadebiutuje na antenie TTV już 16 maja. Premierowe odcinki emitowane będą w każdą niedzielę o godz. 22:00. Program dostępny również będzie w serwisie Player.pl."To tylko kilka dni" realizowane jest na podstawie holenderskiego formatu "Take over, take care" dystrybuowanego przez All3Media. Za produkcję polskiej wersji odpowiada firma Rochstar.