Filmowy cykl "Mama jest najlepsza na świecie" na Dzień Matki w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Matki Romance TV wyemituje specjalny cykl "Mama jest najlepsza na świecie".

• Znajdą się w nim wzruszające filmy, pokazujące za co kochamy nasze mamy i za co powinniśmy im podziękować w tym wyjątkowym dla nich dniu.

"Katie Fforde: Mama na zawsze" / Fot. Romance TV

Matczyna miłość to chyba największe, najintensywniejsze z uczuć, do których zdolny jest człowiek. Matka kocha zawsze i bezwarunkowo. Z okazji Dnia Matki również Romance TV podziękuje wszystkim mamom za bezinteresowną, nieskończoną miłość, która towarzyszy ich dzieciom przez całe życie. Przez całą środę (26 maja 2021 roku) od godz. 12.30 do wieczora stacja wyemituje cztery filmy, które warto obejrzeć razem z mamą i w ten sposób spędzić z nią ten wyjątkowy dzień.Cykl rozpocznie film(26 maja, godz. 12.30). Sonia, matka czternastoletniej Charlotte i osiemnastoletniego Maksa ma 44 lata, ale nigdy nie zastanawiała się nad upływającym czasem. Kiedy jednak jej mąż Mathias znajduje sobie młodszą przyjaciółkę, a jej grozi utrata pracy w agencji reklamowej, kobieta jest zmuszona spojrzeć prawdzie w oczy. A córka raczej nie jest zachwycona postępowaniem matki.Kolejna propozycja to(26 maja, godz. 14.25). Trzydziestosiedmioletnia Conny wiedzie spokojne, stabilne życie. Dobra gospodyni i troskliwa matka nagle po wielu latach małżeństwa dowiaduje się, że mąż zamierza się z nią rozwieść. Na domiar złego kwateruje ją i dzieci w starym domu swojej zmarłej matki. Jej życie diametralnie się zmienia i odtąd Conny musi sobie radzić sama. W przedszkolu syna poznaje inne matki i ma nadzieję, że zaprzyjaźniając się z nimi, będzie mogła liczyć na ich pomoc. Ale panie "z dobre-go towarzystwa" mają zupełnie inne problemy i wcale nie ułatwiają Conny życia.Z kolei w(26 maja, godz. 16.15) Conny jest w trakcie rozwodu ze swoim mężem Lorenzem. W nowej roli samotnej matki czuje się zupełnie nieźle, chociaż dorastająca córka Nelly porządnie daje jej w kość. Na szczęście Con-ny nauczyła się mówić "nie", co wprawia w osłupienie zwłaszcza Lorenza. Wszystko wskazuje na to, że Conny straciła głowę dla Antona, taty przedszkolnej koleżanki jej syna.Premierą będzie film(26 maja, godz. 18.05). Helen, pracująca dotychczas w aptece należącej do jej przyjaciółki Mildred, zamierza zmienić swoje życie. Postanawia skończyć studia medyczne, które musiała przerwać, ponieważ zaszła w ciążę. Odejścia Helen żałują najbardziej jej dotychczasowi klienci, którzy zawsze mogli na nią liczyć i którym zawsze służyła radą i pomocą. Powrót na studia nie jest dla kobiety łatwy. Jej profesor nie za bardzo ceni "późnych studentów", więc uważnie ją obserwuje i często krytykuje. Na domiar złego pojawia się u niej jej syn Louis, który złamał nogę w kostce i postanawia zakwa-terować się w pokoju hotelowym matki.