MTV Polska pokaże film dokumentalny o samobójstwach wśród młodzieży "Each and Every Day"

Łukasz Szewczyk

• Pandemia koronawirusa, a w konsekwencji izolacja, zdalne nauczanie czy utrata pracy mają niszczący wpływ na zdrowie psychiczne młodzieży.

• MTV Polska wyemituje film dokumentalny "Each and Every Day" z udziałem dziewięciu młodych osób, które w przeszłości zmagały się z myślami samobójczymi i mówią o tym, jak ważna jest otwartość na pomoc.

W czasie pandemii COVID-19 skala problemów ze zdrowiem psychicznym wśród młodzieży znacząco wzrosła. Lockdown negatywnie wpływa na kondycję psychiczną młodych osób, a liczba prób samobójczych w 2020 roku była wyższa w porównaniu z poprzednimi latami. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w maju 2020 roku wydała raport dotyczący związku COVID-19 i zdrowia psychicznego. Jak podaje, u osób w wieku 15-29 lat samobójstwo to druga najczęstsza przyczyna śmierci."Each and Every Day" to film dokumentalny o doświadczeniach dziewięciu młodych osób, które przezwyciężyły myśli i próby samobójcze. Bohaterowie opowiadają o depresji, lęku, problemach związanych ze zdrowiem psychicznym i bieżących wydarzeniach, które na nie wpływają. Wskazują również na silną potrzebę wsparcia i szukania pomocy na zewnątrz, szczególnie, gdy młodzi ludzie ze względu na problemy ze zdrowiem psychicznym spotykają się ze stygmatyzacją otoczenia. "Nie sądzę, żebym kiedykolwiek chciała umrzeć tak naprawdę" - mówi Saniya, studentka Uniwersytetu Drexela i bohaterka dokumentu - "chciałam uciec".Autorkami "Each and Every Day" są uznane i nagradzane za filmy dokumentalne reżyserka Alexandra Shiva i producentka Sheila Nevins. Dokument powstał we współpracy z JED Foundation, pozarządową organizacją wspomagającą młodzież i zapobiegającą samobójstwom w Stanach Zjednoczonych. Został nakręcony zdalnie podczas pandemii koronawirusa i wykorzystuje konwencję wideoczatu, tym samym zwracając uwagę na nowe realia wymuszone przez pandemię oraz poczucie izolacji, które w obecnych czasach znacznie przybrało na sile.Będzie to jedyna okazja do obejrzenia dokumentu z uwagi na jednorazową emisję na kanale.