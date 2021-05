Bieg "Wings for life" w TVN24

Łukasz Szewczyk

• Już po raz 8 na całym świecie wystartuje charytatywny bieg "Wings for life".

• Relacja w TVN24

Od początku telewizja TVN24 relacjonuje imprezę. Tak będzie w tym roku. Tym razem nie będzie to bieg masowy, a wirtualny wyścig z aplikacją. Około 8 tysięcy biegaczy w Polsce weźmie udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.Tu meta goni zawodnika i tu liczy się uczestnictwo. W biegu może wziąć udział każdy. Od 2014 jesteśmy świadkiem wyjątkowych scen, gdy na starcie obok profesjonalnych sportowców, stają osoby z niepełnosprawnościami.Dochód z imprezy przekazywany jest na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Do tej pory to już ponad 29 milionów Euro.Bieg wystartuje w niedzielę 9 maja o godzinie 13:00. Relacja w TVN24 już od godziny 12:50.