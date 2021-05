Polsat kręci 11 sezon serialu "Gliniarze". W obsadzie nowe aktorki

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły zdjęcia do jedenastego sezonu "Gliniarzy".

• Twórcy zapowiadają nowe i mocne historie inspirowane autentycznymi wydarzeniami, sprawy kryminalne, dynamiczne pościgi oraz silne emocje.

• Do obsady dołączają policyjna profilerka oraz nowa pani detektyw.

W nowej serii "Gliniarzy" powrócą dobrze znani i lubiani detektywi, ale dołączą też do nich nowe postacie! Do akcji wkroczą: nowa intrygująca pani detektyw Ewa Berg, w którą wcieli się Charlotta Zielińska oraz policyjna profilerka Dominika Sęk, w tej roli Helena Chorzelska.Aspirant sztabowy Ewa Berg ukończyła prawo, potem chciała zostać prokuratorem, ale życie zweryfikowało jej wybory. Postawiała na pracę w policji, aby skuteczniej walczyć z przestępczością niż z wysokości prokuratorskiego biurka! Jest wnikliwa, nieustępliwa i zawzięta. Jeżeli nadepniesz jej na odcisk na pewno nie odpuści! Rzadko ponoszą ją emocje. Może wydawać się zachowawcza i zdystansowana, ale to przez prawniczy umysł, który zmuszą ją do dokładnej analizy kolejnych kroków i decyzji.Profiler policyjny Dominika Sęk to psycholog z dużym doświadczeniem, świetna i bystra profilerka kryminalna. Błyskawicznie wyłapuje demaskujące sprawców szczegóły, dzięki czemu posuwa śledztwa do przodu! Dominika jest przenikliwa, z łatwością dostrzega również problemy głównych bohaterów, a dzięki empatii i doświadczeniu w relacjach z ludźmi zdobywa zaufanie detektywów i pomaga im w prywatnych kłopotach.W jedenastym sezonie przed "Gliniarzami" szereg nowych wyzwań, które wymagać będą sprytu, inteligencji i kreatywności. Jak sobie z nimi poradzą?Premiera jesienią 2021 roku na antenie TV Polsat.